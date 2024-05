Ontwerper Adrian Newey heeft vrijdag tegenover oud-coureur Martin Brundle, tegenwoordig analist by Sky Sports, voor het eerst gereageerd op zijn voortijdige vertrek bij Red Bull. De onvrede binnen het team heeft wel degelijk een rol gespeeld bij zijn besluit, geeft de Brit aan. “Bepaalde gebeurtenissen hebben hieraan bijgedragen”, stelde hij enigszins cryptisch.

Woensdag werd bekend dat Newey na het eerste kwartaal van 2025 Red Bull zal verlaten, ondanks het feit dat hij een doorlopend contract had. Met ‘bepaalde gebeurtenissen’ doelt Newey waarschijnlijk oo interne machtstrijd binnen het team, de commotie rond teambaas Christian Horner (die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag) en de verstoorde onderlinge verhoudingen binnen het team. Newey werkte sinds 2006 voor Red Bull Racing en had een belangrijk aandeel in dertien wereldtitels van het team.

‘Goed moment stapje terug te doen’

Op de vraag of hij een vertrek al langer overwoog, antwoordde Newey: “Als ik eerlijk ben, een beetje wel. Ik denk in de winter, een beetje, en toen hebben de gebeurtenissen zich ontvouwd.”

Lees ook: Verrassend: Williams opent gesprekken met Newey

“Ik heb het geluk dat ik niet hoef te werken om te leven. Ik werk omdat ik ervan geniet. En zoals ik al zei, voelde ik dat het nu een goed moment was om een stapje terug te doen en een pauze te nemen, de balans van het leven op te maken en een beetje te gaan reizen”, aldus Newey, die vrijdag voor de eerste vrije training het teampersoneel van Red Bull al toesprak (foto boven).

‘Formule 1 slokt je volledig op’

Over de interesse van Ferrari en de opmerking van Lewis Hamilton dat het een voorrecht zou zijn als hij komend seizoen met Newey zou kunnen werken, zei de hoofdpersoon zelf zich vereerd te voelen. Behalve Ferrari hebben overigens ook Aston Martin, Mercedes en Williams interesse in Newey.

“Het is heel aardig van Lewis dat hij dat zegt. Maar Formule 1 slokt je volledig op. Ik werk al lang in deze wereld. En 2021 was een heel druk jaar, met de titelstrijd met Mercedes en tegelijkertijd al de research en de ontwikkeling van de RB18, die de vader van deze generatie auto’s is. Ik ben op een punt aanbeland dat ik me voel als Forrest Gump, die zei: ‘Ík voel me gewoon een beetje moe’. Het is nu tijd voor een korte break en dan zien we wel wat er gebeurt”, aldus Newey, die ook nog vertelde met zijn vrouw Amanda te willen gaan reizen.

Lees hier alles over de Grand Prix van Miami 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).