Lewis Hamilton zou het geweldig vinden als hij vanaf komend seizoen bij Ferrari met meesterontwerper Adrian Newey zou kunnen werken. Dat vertelde de Brit tijdens de traditionele FIA persconferentie in Miami, waar zondag de zesde race van het F1-seizoen op het programma staat. “Ik zou het geweldig vinden, zowel professioneel als persoonlijk”, vertelt Hamilton met een brede glimlach.

Woensdag werd bevestigd dat Adrian Newey vertrekt bij Red Bull Racing als een direct gevolg van de interne machtstrijd bij het team van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Duidelijk is dat Ferrari, maar ook Mercedes flink in de buidel willen tasten voor Newey, die met zijn auto-designs een groot aandeel heeft gehad in de successen van Red Bull.

‘Newey bovenaan mijn lijst’

In de ogen van Hamilton, die na dit seizoen Mercedes voor Ferrari verruilt, zou Newey een enorme versterking betekenen voor de Italiaanse renstal. “Adrian heeft een enorme staat van dienst. Hij heeft verschrikkelijk goed werk gedaan. Als ik een lijst met mensen had met wie ik graag zou willen samenwerken, dan zou hij bovenaan staan. De kennis die hij heeft is ongekend”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton: “Hij zou een geweldige versterking zijn voor het team. En het team is al sterk, dat laat men dit seizoen ook weer zien. Ja, ook op persoonlijk vlak zou ik graag met hem willen werken.”

