James Vowles, de teambaas van Williams, heeft vrijdag in Miami bevestigd dat hij met ontwerper Adrian Newey heeft gesproken en dat hij de Brit graag wil vastleggen. Woensdag werd bekend dat Newey begin 2025 voortijdig vertrekt bij Red Bull. In Miami zat hij tijdens de eerste vrije training nog gewoon aan de pit muur, naast teambaas Christian Horner.

De toekomst van de 65-jarige Newey is op dit moment nog onbekend, maar duidelijk is dat hij over interesse niet heeft te klagen. Eerder vielen in dat verband al nadrukkelijk de namen van Aston Martin, Mercedes en Ferrari. Deze teams zouden flink in de buidel willen tasten. Nu heeft echter ook Williams zich in de strijd om de handtekening van Newey gemengd.

‘Zou nalatig zijn niet met hem te praten’

“Ik ken Adrian toch al een tijdje en ik heb hem vrijdag gesproken. Ik weet zeker dat we binnenkort weer met hem zullen praten”, vertelde Vowles aan het Britse Autosport. “Hij is een icoon van onze sport. Daar is geen twijfel over mogelijk. Elk team waar hij sinds Williams bij is geweest, was kampioenschapsmateriaal. En dat is geen toeval, dat is gewoon het effect dat hij op de sport heeft. Het zou nalatig van me zijn om niet met hem te praten. Zo simpel is het.”

Newey werkte eerder voor Williams in 1991 en hielp bij het ontwerp van de FW14B, waarmee Nigel Mansell in 1992 wereldkampioen werd (zie foto boven). Neweys auto’s wonnen daarna ook wereldtitels in 1993, 1996 en 1997. Newey ging vervolgens naar McLaren, waar hij nog meer successen boekte, voordat hij in 2006 overstapte naar Red Bull. Bij het huidige team van Max Verstappen had hij een groot aandeel in totaal dertien wereldtitels.

Vowles benadrukte in de aanloop naar de GP van Miami wel dat zijn eerste gesprekken met Newey slechts ‘zeer licht’ waren. “Maar toch, zijn we in gesprek? Ja. Heel lichte gesprekken. Maar zou het een dreamteam zijn? Ja!”

