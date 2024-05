Max Verstappen vindt het goed dat Oliver Mintzlaff, de CEO van Red Bull GmbH, zich heeft uitgesproken over de heersende onrust binnen het Formule 1-team. “Hij probeert de rust te herstellen. Waarom hij dat nu pas doet? Op de achtergrond is er natuurlijk veel meer gebeurd dan hier gezegd wordt.”

In een interview met het Duitse Bild ging Mintzlaff voor het eerst in op alle negatieve ontwikkelingen en en rond het team. Mintzlaff is bij het Oostenrijkse concern de nieuwe man aan het roer sinds het overlijden van mede-oprichter Dietrich Mateschitz in het najaar van 2022.

“Ik heb een goede verstandhouding met Oliver. Hij is niet altijd bij de Formule 1-races aanwezig, maar hij krijgt natuurlijk wel alles mee. En als hij erbij is, zoals hier in Miami, krijgt hij natuurlijk vragen erover”, aldus Verstappen, die zelf ook uitgebreid zijn visie deelde op alle recente ontwikkelingen. “Iedereen trekt aan mensen van ons team, dat is heel normaal.”

