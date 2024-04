Gaat na meesterontwerper Adrian Newey ook Max Verstappen aan het einde van dit seizoen vertrekken bij Red Bull Racing? Na de komende Formule 1-races in Miami en Imola zal er naar verluidt een begin worden gemaakt met de onderhandelingen tussen Mercedes en Max Verstappen. Volgens het Duitse F1 Insider wordt er een ontmoeting tussen beide kampen ingepland.

Van Mercedes-teambaas Totot Wolff is al langer bekend dat Max Verstappen bovenaan zijn verlanglijstje staat als beoogd opvolger van Lewis Hamilton. De Brit vertrekt na dit seizoen naar Ferrari. Wolff zou zelfs een handstand willen doen om hem over te halen, vertelde hij eerder gekscherend. Verstappen heeft bij Red Bull een doorlopend contract tot en met 2028.

Echter, door de interne machtsstrijd binnen Red Bull en alle commotie rondom teambaas Christian Horner, die door een medewerkster wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijvend gedrag, zou ook Verstappen open staan voor een vertrek. Ook de onzekerheid over de periode na 2025 speelt een rol. In 2026 wordt een nieuw motorreglement van kracht in de Formule 1. En Red Bull Powertrains moet dan zelf de krachtbron gaan ontwikkelen. Dat gebeurt dan weliswaar in samenwerking met Ford, maar in plaats van de huidige motorleverancier Honda.

Zelfs rol voor Marko bij Mercedes bespreekbaar

Volgens het Duitse medium willen de aandeelhouders van het F1-team van Mercedes na de Grand Prix van Imola (19 mei) met het kamp Verstappen (lees: manager Raymond Vermeulen, vader Jos Verstappen en Max Verstappen) rond de tafel gaan zitten. Het betreft Toto Wolff, CEO Ola Källenius en Sir James Ratcliffe namens Ineos.

Naar verluidt kan Max Verstappen onder zijn doorlopende contract bij Red Bull uit als ook motorsportadviseur Helmut Marko bij het team vertrekt. De 80-jarige Oostenrijker zou de drievoudig wereldkampioen van Red Bull geen strobreed in de weg willen leggen. En Mercedes zou bereid zijn ook voor Marko een rol in de organisatie in te ruimen.

