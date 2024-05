Voor Max Verstappen was het weer eens wat anders. Geen Wilhelmus om naar te luisteren, maar het God save the King voor Lando Norris als winnaar van de Grand Prix van Miami.. “Bij sport hoort ook verliezen. Maar als je op een slechte dag toch nog tweede wordt, dan kan ik daar best mee leven”, reageerde Verstappen meteen na de finish.

Verstappen beleefde een moeizame race. Hij klaagde onderweg over onderstuur, Bovendien kreeg Norris de leiding in de wedstrijd in zijn schoot geworpen door een gratis pitstop tijdens een safetycarsituatie.

“Het waren lastige omstandigheden”, evalueerde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull zijn race. “De auto deed het niet geweldig op de mediums. En onderweg hoorde ik over de racesnelheid van de McLarens. Met name Lando was aan het vliegen. Ik gun het hem enorm. En ik ga ervan uit dat het niet zijn laatste overwinning zal zijn.”

Op de vraag van interviewer Jenson Button of met het stevige upgradepakket op de McLaren van Norris nu zijn echte snelheid zichtbaar is geworden, reageerde Verstappen met een lach: “Ik hoop het niet.”

