Ruim een week nadat hij Koningsdag op de Amsterdamse grachten heeft gevierd (en een snee in zijn neus heeft opgelopen), rolt het dubbeltje eindelijk een keer de goede kant op voor Lando Norris. De Brit schaart zich in Miami bij het selecte gezelschap Grand Prix-winnaars Formule 1. Hij klopt zijn vriend en rivaal Max Verstappen op waarde, Charles Leclerc finisht als derde.

Hij is er al een paar keer dichtbij geweest, zoals in Sotsji 2021 en Monza 2021. In Rusland kost een late regenbui hem in leidende positie de overwinning, in Italië moet hij teamgenoot Daniel Ricciardo voorrang verlenen. Maar drie jaar en vijftien podiumplaatsen later, in zijn 110e Grand Prix als Formule 1-coureur, is er de verlossing. Met een onsje geluk (safety car), maar in grootse stijl weerstaat hij in het slotdeel van de race Max Verstappen. Een prestatie die telt.

Norris komt halverwege de race aan de leiding wanneer de safety car de baan opdraait, omdat Kevin Magnussen Logan Sargeant van de baan heeft geramd. De Deen komt weer in de strafbank terecht, Norris spint er het meeste garen bij. Hij maakt van de gelegenheid gebruik voor een extra (en snelle) bandenstop. De vraag is of hij Verstappen bij de herstart achter zich kan houden.

Dat lukt de Brit prima. De wereldkampioen klaagt over de balans van de RB20, ziet zijn Britse collega steeds verder uit zicht verdwijnen. Norris, wiens MCL38 in Miami van een flink updatepakket is voorzien, is het hele weekend al op dreef. Met de primeur in zicht lijkt hij niet te stuiten. De marge met Verstappen groeit per ronde. Om even over half zes lokale tijd is er de bevrijdende schreeuw, Norris is de 21e Britse coureur die een GP in de Formule 1 wint. “We did it! Ik houd van jullie allemaal”, gilt de Brit. “Ik zei het al toen ik vanochtend op het circuit aankwam: dit is de dag van kansen.”

De eerste die op de baan vanuit de auto voor hem applaudisseert? Max Verstappen.

