Toto Wolff was absoluut verrast door de keuze van Lewis Hamilton om de overstap te maken naar Ferrari. Zijn meest succesvolle coureur, die dit jaar een record vestigt door zijn twaalfde seizoen in te gaan met de silver arrows, gaat in 2025 naar Maranello. De zet van Hamilton kwam als een schok voor de F1-wereld en gaat ongetwijfeld de boeken in als een historische transfer.

Wolff wil benadrukken dat het nieuws niet uit niks kwam, maar deze timing zag hij niet aankomen. “Toen we het contract tekenden kozen we bewust voor een kortere termijn, maar dit had ik niet verwacht”, geeft een beduusde Wolff toe. “Als je me twee dagen geleden had verteld dat Lewis naar Ferrari gaat, had ik je niet geloofd.”

Hamilton kwam woensdagochtend ‘op de koffie’ bij zijn teambaas om het nieuws te brengen. Wolff had meteen begrip voor de keuze van de voormalig wereldkampioen. “Hij heeft een nieuwe uitdaging nodig, een nieuwe omgeving.” Daarbij snapt hij de keuze voor Ferrari. “Lewis heeft ongetwijfeld een goede relatie met Frédéric Vasseur (Ferrari-teambaas, red.) en die kan hem zeker verder helpen. Hij had verandering nodig en iedereen wil een keer in de rode auto rijden. Dit is zijn laatste kans.”

“Hij heeft een nieuwe uitdaging nodig, een nieuwe omgeving. Dit is zijn laatste kans.” – Toto Wolff

Het is nog maar de vraag of Hamilton zijn tijd bij Ferrari kan omzetten in die felbegeerde achtste wereldtitel. Toto Wolff gunt hem het kampioenschap van harte: “Als vriend vind ik dat hij die achtste titel absoluut verdiend heeft. En als hij in 2024 voor ons wint zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Maar daarna wil ik dat wij winnen.”

Wie wordt zijn vervanger?

Wolff wil nog niks kwijt over wie het stokje over moet nemen van zijn topcoureur: “We gaan altijd voor de beste combinatie van coureurs. Ik kom voor een moeilijke en onverwachte beslissing te staan, maar Lewis heeft ons genoeg tijd gegeven om ons voor te bereiden op 2025. De situatie is vergelijkbaar met toen Nico (Rosberg, red.) opeens wegging. Maar een verandering brengt ook nieuwe kansen met zich mee.”

Moeilijke keuze voor Hamilton

Wolff erkent dat het geen makkelijke beslissing was voor Hamilton. In het persbericht van Mercedes verklaarde de coureur dat het een van de lastigste keuzes was die hij ooit heeft moeten maken. “Ik zal altijd dankbaar zijn voor de ongelooflijke steun van mijn Mercedes-familie. En ook Toto voor zijn vriendschap en leiderschap”, verklaarde Hamilton. Maar het Ferrari-avontuur lonkt: “De tijd is rijp voor mij om deze stap te zetten en ik ben enthousiast om een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

