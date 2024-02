Het is definitief: Mercedes-coureur Lewis Hamilton rijdt vanaf 2025 voor Ferrari. Het wachten was donderdag enkel nog op de officiële bekendmaking, die volgde in de avonduren via eerst Mercedes en daarna Ferrari. De Brit tekent een meerjarig contract.

Met de spectaculaire overstap zorgt de zevenvoudig wereldkampioen voor wat je de F1-transfer van de eeuw kunt noemen. De overgang volgt op een aanhoudende geruchtenstroom met betrekking tot Hamilton, Mercedes en Ferrari. In de loop van de week, en met name donderdagochtend, wezen al steeds meer signalen op een aanstaande overstap.

Het personeel van Mercedes kreeg vervolgens in de middaguren tekst en uitleg in Brackley. Daar hoorden de medewerkers volgens Sky Sports dat Hamilton inderdaad volgend jaar voor Ferrari gaat rijden. De officiële bevestiging volgde ’s avonds. De Brit zorgt daarmee voor een spraakmakende overgang die de gemoederen nog wel even zal bezighouden in de paddock en daarbuiten.

Hamilton verlengde afgelopen jaar zijn contract bij Mercedes nog met twee seizoenen. Die verbintenis zal hij dus niet uitdienen. Met de Brits-Duitse renstal veroverde de coureur zes van zijn zeven wereldtitels. Hij werd kampioen in 2014, 2015 en de jaren 2017 tot en met 2020. Alex Albon is een volgens velen voor de hand liggende kandidaat als vervanger, hoewel ook al de naam van Fernando Alonso klinkt.

Bij Ferrari verlengde Charles Leclerc afgelopen maand al zijn contract. Daarmee heeft de Formule 1 er vanaf 2025 hoe dan ook een intrigerend rijdersduo bij. Met Hamilton en Leclerc aan boord hoopt Ferrari de aanval te kunnen openen op Max Verstappen en Red Bull. De laatste coureur die in de rode bolide wereldkampioen werd was Kimi Räikkönen.

De komst van Hamilton betekent hoe dan ook dat Carlos Sainz na dit seizoen vertrekt bij Ferrari. Waar zijn toekomst ligt, is vooralsnog onduidelijk. Al maanden wordt er gespeculeerd over een contract bij Audi, maar ook Aston Martin wordt genoemd als mogelijk nieuwe werkgever van de Spanjaard. En wie weet ziet Mercedes in hem wel de vervanger van Hamilton; het wordt interessant op de rijdersmarkt.

