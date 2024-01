Charles Leclerc heeft zijn contract bij Scuderia Ferrari ‘met meerdere seizoenen’ verlengd. De Monegask blijft hierdoor ook na komend seizoen aan de Formule 1-renstal verbonden. Met welke periode Leclerc zijn verbintenis exact heeft verlengd, werd niet bekendgemaakt.

Charles Leclerc eindigde afgelopen seizoen als vijfde in het constructeurskampioenschap, twee plaatsen voor zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz. Leclerc is al sinds 2016 aan Ferrari verbonden. In dat jaar trad hij toe tot de Ferrari Driver Academy. Zijn contractverlenging hing al even in de lucht. De kans is groot dat ook Sainz zal bijtekenen. Hij hoopt de komende maanden duidelijkheid te krijgen van teambaas Frédéric Vasseur.

“Ik ben erg blij om te weten dat ik nog een aantal seizoenen het Scuderia Ferrari racepak zal dragen”, zo zegt Leclerc in de persverklaring van Ferrari over het verlengen van zijn contract. “Racen voor dit team is al mijn droom sinds ik drie jaar oud was: Ik keek altijd naar de Grand Prix van Monaco vanuit het raam van het appartement van een vriend op de Ste. Devot- hoek en ik keek altijd uit naar de rode auto’s. Ik geloof dat het beste nog moet komen en ik kan niet wachten tot dit seizoen begint, om verdere vooruitgang te boeken en bij elke race competitief te zijn. Mijn droom blijft het winnen van het wereldkampioenschap met Ferrari.”