In navolging van Red Bull kiest ook Ferrari het ruime sop. De Italiaanse autofabrikant gaat samenwerken met de bekende oceaanzeiler Giovanni Soldini om snelle zeilschepen te bouwen en daarmee deel te nemen een mondiale zeilraces. Oftewel, Formule 1 te water krijgt steeds meer gestalte.

Zeilteam Alinghi werkt voor de komende editie van de America’s Cup al samen met Red Bull Racing. Deze samenwerking verloopt via Red Bull Advanced Technologies, het bedrijfsonderdeel van het Formule 1-team dat zich bezighoudt met hoogwaardige technologie voor het eigen raceteam, maar onder andere ook het MotoGP-team van KTM bijstaat.

Formule 1 autofabrikant Ferrari gaat nu samenwerken met de Italiaanse oceaanzeiler Giovanni Soldini om zeiboten te bouwen en deel te nemen aan mondiale zeilraces. Om welke wedstrijden het exact gaat, is nog niet bekend, maar de kans is groot dat ook de America’s Cup op het lijstje staat. Soldini, met ruim dertig jaar ervaring op zak in het zeezeilen, zal de leiding op zich nemen van het nieuwste prestigieuze Ferrari-project.

Ferrari doet al sinds 1950 mee aan de Formule 1 en keerde vorig jaar terug in het endurance racen, met meteen een historische overwinning tijdens de 24 Uur van le Mans. Volgens Ferrari-voorzitter John Elkann vergroot het zeilproject ‘de raceziel’ van het merk.

Ferrari hoopt op een synergie tussen de nieuwe zeiltak en het Formule 1-team. Men zegt te vertrouwen op ‘geavanceerde technologieën gedurende de hele cyclus, van ontwerp en engineering tot realisatie van de boot.’ “Met deze nieuwe competitieve uitdaging, zullen we de huidige grenzen verleggen,” aldus Ferrari-voorzitter Elkann over het zeezeilen.