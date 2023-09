High tech, big data, computational fluid dynamics, composietmaterialen en development. Het zijn termen die verankerd zijn in de Formule 1, maar sinds enkele jaren ook in opkomst zijn in de zeilsport. Het is dan ook niet vreemd dat zeilteam Alinghi voor de komende editie van de America’s Cup – de belangrijkste zeilwedstrijd ter wereld – samenwerkt met Red Bull Racing.

Deze samenwerking gebeurt middels Red Bull Advanced Technologies. Een bedrijfsonderdeel van het Formule 1-team dat zich bezighoudt met hoogwaardige technologie voor het eigen raceteam, maar onder andere ook het MotoGP-team van KTM en bijstaat.

Alinghi profiteert op meerdere manieren van de kennis van Red Bull Advanced Technologies, legt Rik Roukens, de Nederlandse IT-manager van het team, uit tijdens een bijeenkomst voor geselecteerde media eerder dit jaar in Barcelona, de locatie waar volgend jaar oktober de America’s Cup gezeild wordt. “Voorheen was zeilen gewoon zeilen, je deed het op gevoel. Je had een weersvoorspelling, vond de wind en ging varen. Maar de laatste tien tot vijftien jaar is er steeds meer een focus gekomen op het verzamelen en analyseren van data en op basis daarvan beslissingen nemen. Je hebt nu na elke sessie een debrief; wat hebben we goed gedaan, wat hebben we slecht gedaan? Ontwikkeling dus, eigenlijk hetzelfde als in de Formule 1.”

Big data

Om data goed te kunnen analyseren namen Roukens en zijn teamgenoten een kijkje in de keuken bij Red Bull Racing, dat net als alle andere F1-teams al jaren zwaar leunt op dataverwerking en enkele medewerkers van Advanced Technologies tijdens de campagne ‘uitleent’ aan Alinghi. “Ze zijn als renstal natuurlijk al bijna twintig jaar bezig. Dus ze hebben ingesleten processen en een manier van werken die staat als een huis. Daarnaast hebben ze een hoop ervaring in praktische zaken als wat voor soort apparatuur te gebruiken, aansluitingen, communicatie, dat soort dingen. We kunnen daar een hoop voordeel uithalen en het heeft ons in het begin van deze campagne geholpen om sneller op te starten.”

