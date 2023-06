Ferrari heeft met de overwinning bij de honderdste verjaardag van de 24 Uur van Le Mans autosportgeschiedenis geschreven. Het Italiaanse team had tijdens de 91e editie van de legendarische race op Circuit de la Sarthe op zondag nog één auto over in de strijd vooraan, de Ferrari met startnummer 51 van Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado.

Met ruim vijf uur op de klok veroverde het team de leiding om deze in het restant niet meer af te staan. Daarbij werd het trio ook geholpen door een crash van naaste belager Toyota (#8) met Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa.

Lange tijd was het een nek-aan-nekrace tussen beide merken. Hirakawa verloor echter met nog ruim anderhalf uur op de klok bij het aanremmen voor Arnaga de controle over zijn wagen en spinde in de muur. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar moest eerst naar de pits, waarmee veel tijd werd verloren en de kansen op de zege in rook opgingen. Eerder werden Porsche en Peugeot al kansloos voor de winst door diverse crashes en andere problemen.

Cadillac eindigde op P3 en P4. De vierde plek was voor de #3 Cadillac van Sebastian Bourdais, Scott Dixon en Renger van der Zande. Van der Zande was de enige Nederlandse deelnemer in de zogenoemde Hypercar-klasse.

Eerste Ferrari-succes op Le Mans sinds 1965

Het was voor het eerst sinds 1965 (Masten Gregory, Jochen Rindt en Ed Hughus, Ferrari 250 TR) dat Ferrari de klassieker won en de tiende overwinning voor het Italiaanse automerk in totaal. De terugkeer van de mythe op Le Mans eindigde daarmee in een eclatant succes.

Bij de GT’s (GTE-AM-klasse) triomfeerde Nicky Catsburg met zijn Corvette (#33) en met zijn teamgenoten Ben Keating en Nicolas Varrone. Met de derde zege van het seizoen is het trio vanwege de dubbele punten in Le Mans daarmee al bijna zeker van de wereldtitel in de klasse. Catsburg won eerder ook al de 24 Uur van de Nürburgring.

De LMP2-klasse werd met overmacht gewonnen door Inter Europol met auto #34 met Jakob Smiechowski, Albert Costa en Fabio Scherer. Robin Frijns (Team WRT, #31) viel net naast het podium, onder andere door een kapotte neus die in de slotfase vervangen diende te worden. Uiteindelijk viel hem de vijfde plaats ten deel.

Giedo van der Garde kon een podiumplaats vergeten nadat hij in de #39 van Graff Racing zaterdagavond laat onfortuinlijk door een Ferrari (#66) werd geraakt. “Ik zag die auto boven me vliegen. Mijn hele achterkant was weg en ook de voorkant was kapot”, baalde Van der Garde, die zonder het incident dacht aanspraak te kunnen maken voor een podiumplaats. “Het team had alles top voor mekaar, maar dan krijg je zo’n stom incident. Doodzonde.”

Job van Uitert en Tijmen van der Helm (#65 Panis Racing), Bent Viscaal (#9 Prema) en Van der Garde finishten allen ergens in het middenveld.

De gele Corvette van Nicky Catsburg (links) bij de start van de 24 Uur van Le Mans op Circuit de la Sarthe (Motorsport Images)

Het was een incidenttijke jubileumeditie van de 24 Uur van Le Mans met regen en crashes. In totaal werd er ruim drie uur achter de safetycar gereden.

