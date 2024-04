Nico Rosberg doet een boekje open over zijn rivaliteit met oud-teamgenoot Lewis Hamilton. Aan het begin van de dominantie-periode van Mercedes woedde er een verhitte strijd tussen de twee coureurs – en die kon aardig in de papieren lopen. Balen voor Rosberg, die onlangs onthulde dat de rekening voor crashes met zijn teamgenoot uit eigen zaak betaald moesten worden.

Rosberg schoof aan bij de Business of Sport podcast om te vertellen over de rivaliteit met Hamilton. Waar de twee ooit een hechte vriendschap koesterden, zette hun titelstrijd bij Mercedes de boel op scherp. Ook in de races zorgden de rivalen vaak voor vuurwerk. “Lewis en ik wilde nog wel eens botsen op de baan”, vertelde Rosberg. “Uiteindelijk besloot het team dat we in zulke gevallen zelf voor de schade moesten betalen.”

In de Formule 1 gaat dat natuurlijk niet om een paar euro, Rosberg moest diep in de buidel tasten voor een aanvaring met zijn teamgenoot. “We tekenden een contract dat we de schade zelf zouden vergoeden, ongeacht wie er schuld had aan de crash”, onthulde de Duitser. “Ik weet nog dat ik ooit 360.000 pond (bijna 420.000 euro) moest betalen. Dat was héél pijnlijk.” Achteraf kan Rosberg er om lachen. “Daarna zorgde ik dat we nooit meer crashten”, zei hij vrolijk.

Barcelona 2016

In Nederland kunnen we ons allemaal de Grand Prix van Spanje van 2016 herinneren. In een hevig gevecht om de eerste plek duwen de twee Mercedes-coureurs elkaar in bocht vier al van de baan. Een jonge Max Verstappen benutte deze kans om zijn Red Bull voor het eerst naar de eerste plaats te rijden.

Barcelona 2016, een van de meest beruchte crashes tussen Rosberg en Hamilton (Motorsport Images)

