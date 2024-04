Formule 1-topman Stefano Domenicali ziet muziek in meer sprintraces op de Formule 1-kalender. In tegenstelling tot veel coureurs, onder wie Max Verstappen, wil Domenicali het aantal korte races graag uitbreiden. “Waarom niet?”

Dit seizoen staan er zes sprintraces op de kalender. De eerste sprintrace vond afgelopen weekend plaats in China, de tweede is over anderhalve week voor de GP van Miami. De sprintraces zijn door coureurs en fans met gemengde gevoelens ontvangen, waarbij de extra racesessies in vergelijking met vrije trainingen over het algemeen de interesse wekken, maar ook het teampersoneel zwaarder belasten. In China spraken veel coureurs zich hier kritisch over uit. Max Verstappen liet weten dat de kalender wat hem betreft al vol genoeg is.

Domenicali is in tegenstelling tot Verstappen en andere coureurs juist zeer positief. “We hebben de plicht om ervoor te zorgen dat er elke dag wat actie op het circuit is om de fans te vermaken”, aldus Domenicali tegen Sky Sports F1, op de foto boven samen met de Chinese oud-topbasketballer Yao Ming.

‘Geweldig, elke dag spanning’

Op de vraag of dat in de toekomst meer sprints zou kunnen betekenen, antwoordde hij: “Waarom niet? Waarom niet? Ik zou zeggen dat dit geweldig is omdat het de spanning er elke dag in houdt en dit is iets wat in de toekomst besproken zal worden. Nu is het afwachten hoe het dit jaar met de sprintraces gaat. Maar dat is zeker een discussiepunt dat ik in de volgende F1-commissie wil bespreken”, aldus de Italiaanse CEO van de Formule 1.

