Na een extra lang weekend in Shanghai kan Max Verstappen met een tevreden gevoel in het vliegtuig stappen. Het sprintformat leverde hem op zowel zaterdag als zondag een overwinning op. Het betekende meer actie voor de kijker, maar ook vermoeiende dagen voor de coureurs. Achteraf klinken er dan ook genoeg kritische geluiden. “Het is té zwaar”, oordeelde ook de racewinnaar.

Tijdens een persconferentie met de top drie van de GP van China, werd er teruggeblikt op het nieuwe sprintformat. In de paddock wordt er geopperd om in de toekomst twaalf keer per jaar een extra race op zaterdag te rijden. Racewinnaar Max Verstappen meent dat het sprintweekend in zijn huidige vorm beter werkt dan voorheen, maar vindt het nog steeds een bijzonder vermoeiende exercitie.

“Het is té zwaar en stressvol, vooral voor de monteurs”, reageerde Verstappen ernstig. “Het sprintweekend werkt beter dan voorheen, maar laten we niet overdrijven en dit twaalf keer per jaar doen. We hebben al vierentwingig Grands Prix en ook nog zes sprintraces.” Als het aan de drievoudig wereldkampioen ligt, blijft het daarbij. “Ik hoop dat het er niet meer worden dan dit, want dan slaat het door en schiet de sport zichzelf in de voet.”

‘Gaat niks boven het oude schema’

Voor Verstappen gaat er geen sprintweekend boven de ‘vertrouwde’ Grand Prix-planning. “Ik ben en blijf voorstander van het oude schema met de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag.” Coureurs Lando Norris en Sergio Pérez sloten zich hier volmonding bij aan. Alvorens er in Shanghai geracet werd, waren de meeste coureurs al kritisch over het drukke sprintformat. Helemaal in China – waar de Formule 1 al vijf jaar niet gereden werd – zou het teveel druk opleveren voor de teams.

