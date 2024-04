De Grands Prix van China en Singapore waren de enige twee races op de huidige F1-kalender die Max Verstappen nog niet op zijn naam had geschreven. Zondagochtend kon China alvast afgevinkt worden. En hoe! Met enorm machtsvertoon reed Verstappen vanaf de start in één rechte lijn naar alweer zijn 59e Formule 1-overwinning. “The car was on fire”, sprak hij tevreden over de boordradio.

Op grote afstand van de drievoudig wereldkampioen van Red Bull legden Lando Norris en Sergio Pérez beslag op respectievelijk de tweede en derde plaats. De race kende een tweetal safetycarsituaties, maar spannend in de strijd om de eerste plek werd het geen moment op het Shanghai International Circuit. In de WK-stand vergrootte Verstappen zijn voorsprong op Pérez tot 23 punten.

Vooraf kondigde de vierde overwinning van het seizoen voor Max Verstappen zich al aan. Op zaterdag had hij de sprintrace al eenvoudig op zijn naam geschreven en was hij in het tweede deel van die race liefst een seconde per rondje sneller dan de rest van het veld. En enkele uren later bezorgde de Nederlander in de kwalificatiesessie zijn team de 100e pole position in haar bestaan.

Foutloze start Verstappen vanaf pole

Vanaf pole – aan de linkerzijde van de baan – beleefde Verstappen zondag een foutloze start van de race. Dat gold niet voor Pérez, die meteen een plaats verloor aan Fernando Alonso. De Spanjaard ging met veel meer tractie buitenom in de eerste bocht. Enkele ronden mocht hij genieten totdat Pérez met een surplus aan snelheid de tweede plek heroverde. Op dat moment had Verstappen echter al lang en breed afstand genomen.

De race kabbelde voort, totdat de Stake-bolide van Bottas in lap 21 ineens stilviel. Aanvankelijk kozen de stewards voor een virtual safety car. Nadat bleek dat de Chinese marshalls het groene gevaar niet van haar plaats kregen, werd toch de safety car naar buiten gestuurd en schoof het veld – allemaal op vers rubber – weer netjes in elkaar.

Lompe acties Magnussen en Stroll

Bij de herstart, vijf ronden later, ging het meteen opnieuw mis, met Visa RB als de grote verliezer. Yuki Tsunoda werd geraakt door de Haas van Kevin Magnussen en Lance Stroll knalde uiterst lomp achterop de auto van Daniel Ricciardo. Opnieuw mocht de safety car uitrukken. Zonder Tsunoda werd de race in lap 31 hervat, onder aanvoering van Verstappen die meteen weer afstand nam. Ricciardo hield het even later noodgedwongen ook voor gezien vanwege de opgelopen schade. Stroll en Magnussen ontvingen voor hun acties overigens een tijdstraf van tien seconden.

In die fase van de race reed McLaren-coureur Lando Norris achter Verstappen in tweede positie, met in zijn kielzog respectievelijk Charles Leclerc, Sergio Pérez, Fernando Alonso (als enige of softs) en Carlos Sainz. Pérez zat relatief lang klem achter Leclerc, maar hij wist hem uiteindelijk met een mooie uitremactie toch te verschalken om vervolgens de actervolging op Norris in te zetten. De marge bedroeg op dat moment zo’n vijf seconden.

Pérez weet Norris niet te achterhalen

In de resterende ronden kwam Pérez echter geen steek dichterbij en dus werd hij na 56 laps als derde afgevlagd. Ruim achter Verstappen en Norris, voor de Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz. Het was overigens de eerste keer dit seizoen – na drie keer Red Bull en één keer Ferrari – dat er geen één-twee werd gescoord door een team.

Lewis Hamilton, zaterdag nog knap tweede achter Verstappen in de sprintrace, ving de race aan vanaf P18. Ondanks problemen met de balans van zijn Mercedes eindigde de zevenvoudig wereldkampioen uiteindelijk toch nog in de punten. Hamilton werd afgevlagd als negende, wel wederom achter zijn teamgenoot George Russell (zesde). Daarmee eindigde de race voor hem toch nog met een flauwe glimlach. Zie hier de uitslag van de GP China 2024.

De volgende F1-race op de kalender is de GP van Miami op zondag 5 mei.

Lees hier alles over de volgende F1-race: GP van Miami 2024

Uitslagen Sync kalender