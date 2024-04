Max Verstappen heeft vanochtend in alle vroegte eenvoudig de eerste sprintrace van het seizoen op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull begon de race op het Shanghai International Circuit in China weliswaar als vierde, maar ondanks een moeizame openingsfase bleek de zege voor hem uiteindelijk een formaliteit. Achter hem eindigden Lewis Hamilton en Sergio Pérez respectievelijk als tweede en derde.

Lando Norris beleefde vanaf pole een desastreus begin van de sprintrace. Naast hem had Lewis Hamilton op P2 een pikstart, waardoor de McLaren-coureur in de eerste bocht meteen in de problemen kwam. Aan de buitenkant miste hij grip, waardoor hij naast de baan belandde en terugviel naar de zevende plek.

Problemen met de batterij

Max Verstappen behield bij de start zijn positie (P4), maar kwam in de eerste ronden meteen onder zware druk te staan van Carlos Sainz. Verstappen verdedigde scherp, maar opvallend was wel dat de Red Bull het in de openingsfase qua snelheid moest afleggen tegen de Ferrari. Verstappen klaagde in die fase over de boordradio over problemen met de batterij.

Nadat het euvel verholpen was, kon Verstappen de blik verleggen naar voren. In lap 7 moest Fernando Alonso op P2 eraan geloven, waarna de weg vrij was voor de drievoudig wereldkampioen om het gat met Lewis Hamilton te dichten. Daar had hij weinig tijd voor nodig. In ronde negen veroverde Verstappen eenvoudig – en geholpen door DRS – de leiding in de sprintrace. Hamilton nam niet eens de moeite om serieus te verdedigen, in de wetenschap dat een duel met Verstappen een kansloze onderneming zou zijn en daarmee zag de Mercedes-coureur de hoop op zijn eerste zege sinds Jeddah 2021 in rook opgaan. Desondanks toonde Hamilton zich na afloop verheugd over het resultaat.

Lekke band voor Alonso

Het vervolg was een formaliteit als het gaat om de strijd om de eerste plaats. In het restantvan de race was hij een seconde sneller dan de rest van het veld. Met twee vingers in de neus stuurde Verstappen de RB20 naar de finish en voegde hij acht punten toe aan zijn puntentotaal in de WK-stand. Voor Fernando Alonso eindigde de race zuur. Na een duel met Carlos Sainz moest hij met een lekke band naar binnen, waardoor hij een goede eindklassering kon vergeten. In de slotfase kregen de Ferrari-teamgenoten Sainz en Leclerc het nog even de stok met elkaar.

De Chinese thuisrijder Guanyu Zhou eindigde als negende, waardoor hij namens Stake F1 net geen WK-puntje overhield aan zijn eerste F1-race voor eigen publiek. Zhou had in de openingsfase licht contact met Borras, waardoor hij schade aan de voorvleugel opliep. Norris moest het uiteindelijk stellen met de zesde plaats. Zie hier de volledige uitslag.

Morgen staat de Grand Prix van China op het programma. De race begint om 09.00 uur Nederlandse tijd.

