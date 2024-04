Het lijkt weer te rommelen in de garage van Red Bull. Waar adviseur Helmut Marko aangaf dat het team wel degelijk gesprekken voert met Carlos Sainz, wuift Christian Horner deze ‘speculaties’ het liefst zo snel mogelijk weg. De teambaas heeft nog steeds een voorkeur voor Sergio Pérez, hoewel deze nog lang zou moeten wachten op contractverlenging. “Dat duurt nog wel even”, aldus Horner.

Helmut Marko was donderdag heel eerlijk tegenover het Oostenrijkse Kleine Zeitung. De 80-jarige adviseur van Red Bull biechtte op dat het team gesprekken voert met Carlos Sainz – een van de meest gewilde coureurs op de grid. Alleen een ongelofelijk ‘lucratief’ aanbod van Audi zou de Oostenrijkers in de weg staan. Echter, Red Bull-teambaas Christian Horner wil niks weten van een deal met Sainz. In een persconferentie in aanloop naar de GP van China schept hij duidelijkheid over de line-up binnen zijn team.

“Dat is pure speculatie”, zei Horner streng. “We hebben geen idee of en wat Audi Carlos heeft aangeboden. Natuurlijk is hij een belangrijke drijfveer op de rijdersmarkt, dus het is meer dan normaal dat er aanzienlijke belangstelling is.” De Engelsman is verbaasd dat er al zoveel te doen is om potentiële transfers en wie in 2025 waar gaat rijden. “Het is ongelofelijk dat we in race vijf zitten en er wordt al zoveel gepraat over de coureurs voor volgend jaar”, zei hij lichtelijk geïrriteerd.

Sergio Pérez

Horner heeft zelf altijd de voorkeur gegeven aan de huidige line-up met Sergio Pérez. De teambaas is tevreden over diens huidige prestaties en geeft hem dan ook de prioriteit over iemand als Sainz. Pérez gaf zelf aan dat hij ‘binnen een maand’ verwacht een nieuwe handtekening te zetten met de Oostenrijkse renstal. Daarin moet Horner de Mexicaan teleurstellen, naar verwachting laat een nieuw contract nog even op zich wachten.

“Dat duurt nog wel even”, reageerde de baas van Red Bull. “We zitten in een situatie waarin we erg blij zijn met onze twee coureurs, maar we hoeven voorlopig nog geen beslissing te nemen. Die wordt pas veel later in het jaar genomen. Checo heeft dit jaar weliswaar geen contract meer, maar hij rijdt tot nu toe uitzonderlijk goed.”

