Red Bull is een van de vele teams die de line-up voor 2025 nog niet heeft bevestigd. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zit uiteraard gebakken, maar Sergio Pérez zit vooralsnog zonder contract. Echter, de Mexicaan denkt dat dat niet lang meer hoeft te duren. Pérez verwacht dat hij binnen een maand een krabbeltje heeft gezet.

Sergio Pérez‘ huidige contract met Red Bull komt dit seizoen ten einde. De zesvoudige racewinnaar kwam in 2021 bij het Oostenrijkse team terecht en heeft Max Verstappen sindsdien aan drie wereldkampioenschappen geholpen. Toch is hij zijn toekomst allesbehalve zeker. Red Bull-teambaas Christian Horner beloofde eerder dat Pérez zijn toekomst bij de regerend wereldkampioen zelf in de hand heeft.

Toen Sergio Pérez na de GP van Japan gevraagd werd naar een nieuw contract, reageerde hij koeltjes. “Ik ben er heel relaxed over”, zei hij tegen Sky Sports. “Wat er ook komt, ik ben erg blij met wat ik tot nu toe in de sport heb gedaan. De komende weken zal er zeker veel beweging zijn op de rijdersmarkt. Ik verwacht dat ik over een maand echt weet wat ik volgend jaar doe.”

Voorlopig loopt Pérez weer in de kijker bij Red Bull. De laatste drie keer dat Max Verstappen naar de bovenste trede van het podium klom, werd hij op de voet gevolgd door zijn Mexicaanse teamgenoot. Alleen in Australië – waar Verstappen een DNF voor z’n kiezen kreeg – liet Pérez het afweten en kwam hij niet verder dan P5. Een vuiltje op een anderzijds goede seizoensstart. Balen voor coureurs als Carlos Sainz en Fernando Alonso, die naar verluidt ook in aanmerking komen voor een stoeltje bij de wereldkampioen.

