Met het nieuws dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari vertrekt, is het transferballetje al vroeg gaan rollen dit jaar. In een seizoen waarin we voor het eerst nul wijzigingen in het rijdersveld zagen, belooft er volgend jaar een grote stoelendans plaats te vinden. Ook bij Red Bull – waar Sergio Pérez nog wacht op een nieuw contract – is de line-up nog lang niet zeker.

Begin februari zette Hamilton de Formule 1-wereld op zijn kop door aan te kondigen dat hij vanaf 2025 voor de scuderia zal rijden. Sindsdien draait de geruchtenmolen op volle toeren. Want hoe ziet de grid er dan uit volgend jaar? Red Bull kijkt het liefst de kat uit de boom als het om de rijdersmarkt gaat. De kampioenen uit Milton Keynes genieten immers een lekkere uitgangspositie voor potentiële nieuwe aanwinsten. Max Verstappen gaat voorlopig nergens heen, maar Sergio Pérez is nog niet zeker van een nieuw contract.

Voorlopig heeft de Mexicaan goede papieren om wel te kunnen verlengen. Ook Christian Horner lijkt tevreden. Na de GP van Japan besprak de teambaas de toekomst van Pérez’ contract. “Ik denk dat zijn zelfvertrouwen groot is, dat hij erg gefocust is op zijn taak en dat hij zich op zijn gemak voelt in het team”, zei Horner tegen ESPN. “Hij weet dat zijn contract voor volgend jaar afloopt, maar hij heeft zijn stoeltje zelf in de hand. Hij moet gewoon blijven doen wat hij nu doet.”

Transfermarkt

Volgens Horner heeft het weinig zin om nu al knopen door te hakken voor 2025. “Iedereen lijkt zich te haasten terwijl we nog maar vier races bezig zijn”, legde hij uit. “We hebben geen enorme haast en er is duidelijk veel belangstelling voor onze auto’s. Maar Checo heeft de prioriteit.” Volgens de teambaas zijn ze bij Red Bull voorlopig bezig met het huidige kampioenschap. “Het zal nog een paar races duren voordat we aan volgend jaar gaan denken.”

In de media worden er genoeg coureurs gelinkt aan een transfer naar Red Bull. Fernando Alonso werd genoemd als potentiële vervanger van Pérez, maar ook Carlos Sainz is populair. Dankzij Hamilton komt de drievoudig racewinnaar straks op straat te staan.

