Met een grote glimlach wandelt Helmut Marko na de podiumceremonie via Red Bulls garage de paddock in. De topadviseur heeft er ook alle reden toe na de winst van Max Verstappen en P2 voor Sergio Pérez. “Dit was een van de beste races dit seizoen. Max liet in de slotfase met die snelste ronde op oude banden zien: hé, dit ben ik.”

Er is vooraf enige zorg bij Verstappen of de racesnelheid voldoende is om, met name de Ferrari’s, achter zich te kunnen houden in de race. Het blijkt loos alarm. Volgens Marko ligt dat onder meer aan de hogere baantemperatuur (14 graden), waardoor het aanzienlijke updatepakket, dat volgens de adviseur nog wat geoptimaliseerd moest worden, optimaal kan functioneren.

“We hebben vanaf de eerste ronde gedomineerd”, stelt Marko. “Dit was een van de beste races dit seizoen. De pitstops waren supersnel (2,1 seconden) en de strategie perfect. Verder hebben we de vleugelafstelling voor de race nog aangepast. We hebben”, concludeert de Oostenrijker, “gewoon heel goed gereageerd op de veranderde omstandigheden.”

En wanneer de auto functioneert, dan klaart Verstappen de klus wel, weet Marko. “Dan kan niemand Verstappen verslaan”, beweert hij. “Of dat de komende twintig races ook zo zal zijn? Ach”, lacht hij, “daar wil ik nog helemaal niet aan denken. Maar Max heeft totale controle.” Dat onderstreept de wereldkampioen door de snelste ronde, goed voor een bonuspunt, met oude(re) banden te rijden. “Dat is een psychologische tik naar de rest om te laten zien: hé, dit ben ik.”

In aanloop naar de Japanse GP en na de uitvalbeurt twee weken eerder in Melbourne, verkondigde Marko al dat zijn protegé in Suzuka zou laten zien dat hij en hij alleen ‘de koning van de Formule 1 is’. “Maar dat hij hier zo dominant zou zijn…”

Naast Red Bulls een-tweetje is Marko ook in zijn nopjes met de tiende plaats van Yuki Tsunoda, de eerste Japanse coureur die in twaalf jaar in zijn thuisrace WK-punten (in dit geval eentje) scoort. Of hij daarmee zijn kandidatuur voor een stoeltje bij het moederteam voor 2025 kracht heeft bijgezet? “Het is zeer ongebruikelijk dat het silly season zo vroeg is begonnen en er in april al contracten worden afgesloten”, meent Marko. “Maar wij laten ons niet onder druk zetten. We volgen alles nauwlettend en dan nemen we later een beslissing. Dat zal waarschijnlijk ergens in de zomer zijn. Maar Yuki is constant dit seizoen en zijn fouten behoren tot het verleden. Ook heeft hij zichzelf nu onder controle over de boordradio…”

Op de vraag of Verstappen zijn huidige werkgever trouw zal blijven, houdt de Oostenrijker zich wat op de vlakte. Christian Horner is daar stelliger over: Red Bulls teambaas is ervan overtuigd dat de Nederlander ook in 2025 voor Red Bull zal rijden. Marko: “Max gaat daar rijden waar hij de beste auto kan krijgen. En op dit moment is dat duidelijk Red Bull.”