Helmut Marko kan bevestigen dat er gesprekken worden gevoerd tussen Red Bull en Carlos Sainz. De Spanjaard zit zonder stoeltje voor 2025 maar heeft zich al behoorlijk populair gemaakt dit seizoen. Ook bij de kampioenen uit Milton Keynes schijnt er dus interesse te zijn, hoewel het aanbod van het aanstaande Audi/Sauber-project niet te evenaren valt.

LEES OOK: Charles Leclerc biecht op: ‘Sainz doet het gewoon beter dan ik’

Red Bull-adviseur Helmut Marko windt er bij het Oostenrijkse Kleine Zeitung geen doekjes om, Carlos Sainz is zeker op de radar verschenen. Een sterke seizoensstart, inclusief overwinning in Australië, maakt de Spanjaard een interessante aanwinst voor ieder team. Terwijl Sergio Pérez nog steeds wacht op een nieuw contract, geeft Marko toe dat er gesprekken zijn met Sainz.

“We zijn zeker met hem in gesprek”, aldus de 80-jarige Red Bull-topman. “Hij zit in zijn sterkste Formule 1-seizoen tot nu toe.” De (nu nog) Ferrari-coureur stond in al zijn races op het podium en pakte na een uitvalbeurt van Max Verstappen in Melbourne de derde zege van zijn carrière. Een keurig CV natuurlijk, waardoor Red Bull niet de enige geïnteresseerde partij is. Een tijdje leek Mercedes erg dichtbij een deal te komen, maar volgens Marko is het Audi dat de beste papieren heeft voor Sainz.

Audi-aanbod te goed

“Hij heeft een heel lucratief aanbod van Audi gekregen dat we niet kunnen evenaren”, geeft Marko toe. Audi – dat vanaf 2026 het huidige Stake F1 Team overneemt – wordt al heel lang gelinkt aan Carlos Sainz. Naar verluidt mikken de Duitsers op een line-up van de smooth operator en de Duitse Formule 1-veteraan Nico Hülkenberg. Sainz zou eerder al een deadline hebben gekregen van Sauber.

LEES OOK: ‘Audi-Sauber stelt deadline voor contract met Carlos Sainz’

Daar komt nog eens bij dat Red Bull in het verleden wat schepen heeft verbrand met de Spaanse coureur. “We kennen hem natuurlijk nog van zijn tijd bij Toro Rosso”, legt Marko uit. “Toen racete hij ook al met Max. Het heeft hem toen behoorlijk geschaad dat Red Bull verder ging met Verstappen en niet met hem.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)