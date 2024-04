Ferrari-coureur Charles Leclerc neemt zijn pet af voor teamgenoot Carlos Sainz. Er heerste al weinig concurrentie tussen de twee, maar nu wil Leclerc openlijk zijn meerdere erkennen in de Spanjaard. Sainz zette dit seizoen immers al een GP op zijn naam en wist zijn teammaat meerdere raceweekends af te troeven. Werk aan de winkel voor Leclerc, die zich opnieuw moet bewijzen als Ferrari’s golden boy.

In aanloop naar de GP van China werd Charles Leclerc gevraagd naar de pace van Sainz. Heeft de smooth operator zich sneller kunnen aanpassen aan de SF-24? “Het is heel simpel, ik denk dat hij het gewoon beter doet”, biechtte Leclerc op. “In Bahrein was het nog moeilijk te vergelijken, omdat ik met problemen kampte. Afgezien daarvan was het een heel sterk weekend. Maar in de laatste twee weken was hij gewoon sterker.”

Aan Leclerc om zich opnieuw te bewijzen. Ferrari heeft hem voor lange tijd vastgelegd, terwijl Carlos Sainz volgend jaar wordt vervangen door Lewis Hamilton. Vooral in de kwalificatie – waar de Monegask van oudsher kan uitblinken – wil Leclerc weer laten zien waarom hij ooit werd aangewezen als de redder van de scuderia. “Het is aan mij om een tandje bij te zetten”, gaf hij toe. “Vooral in het kwalificatietempo moet het beter.”

“Ik heb tot nu toe moeite gehad met het rijden van nette rondjes”, vervolgde de coureur. “Daar werk ik nu heel hard aan. Carlos worstelt wat minder en heeft tot nu toe op een heel hoog niveau gereden.” Toch heeft Leclerc – die doordat Sainz een race gemist heeft nog steeds hoger in het kampioenschap staat – vertrouwen in zijn eigen kunnen. “Ik maak me geen zorgen, ik moet het alleen nog even laten zien op het circuit.”

Charles Leclerc versus Carlos Sainz

Race Charles Leclerc (kwalificatie) Carlos Sainz (kwalificatie) Charles Leclerc (race) Carlos Sainz (race) Bahrein P2 P4 P4 P3 Soedi-Arabië P2 – P3 – Australië P5 P2 P2 P1 Japan P8 P4 P4 P3 Charles Leclerc versus Carlos Sainz (2024). Zeker in de laatste twee races was Sainz zijn teamgenoot de baas.

