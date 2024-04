Als we Carlos Sainz mogen geloven, is hij nog geen stap dichterbij een nieuw contract voor 2025. De Spaanse coureur moet zijn stoeltje bij Ferrari volgend jaar afstaan aan Lewis Hamilton. Ondanks de vele geruchten die de ronde doen, tast de drievoudig racewinnaar in het duister. Met een sterke seizoensstart achter de rug is er hoe dan ook interesse, maar een definitieve handtekening is er nog niet van gekomen.

Begin april gaf Carlos Sainz dat hij wilde “opschieten” met een nieuw contract, maar inmiddels zijn er nog weinig vorderingen gemaakt. De coureur weet al sinds februari dat hij in 2025 op straat komt te staan. Sindsdien heeft hij in al zijn races het podium gehaald en kroonde hij zich tot winnaar tijdens de GP van Australië. Aan opties dan ook geen gebrek, zou je denken. Mercedes en het toekomstige Audi/Sauber-project lonken, maar ook bij Red Bull sluit men niet uit dat de Sainz in de toekomst een optie is.

Volgens de laatste geruchten is de Spanjaard heel dichtbij een deal met Toto Wolff. Met het vertrek van Lewis Hamilton is er in diens renstal vanzelfsprekend een stoeltje vrijgekomen. Echter, wanneer Sky Sports hem naar de ontwikkelingen voor 2025 vraagt, reageert Carlos Sainz onwetend. “Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar ik dan rij”, geeft hij toe. “Natuurlijk praten we met veel teams. Maar ik moet me gewoon blijven focussen en aan iedereen bewijzen dat ik kan presteren als je me een goede auto geeft.”

‘Hangt af van de rest’

Landgenoot Fernando Alonso heeft inmiddels bevestigd dat hij bij Aston Martin blijft. Daarmee beginnen de opties langzaam te slinken. Echter, Sainz weet dat hij nu slechts afhankelijk is van de competitie. “Ik denk dat het afhangt van die andere mensen, van die andere teams”, legt hij uit. “Ze weten dat ik beschikbaar ben, dus laten we eens kijken wat er gebeurt!”

