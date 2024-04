Carlos Sainz is een van de vele coureurs die nog zonder contract zit voor 2025. Met zijn overwinning in de GP van Australië bewees de Spanjaard maar weer dat hij niet onderschat mag worden. Na gesprekken met verschillende partijen begint de tijd nu te dringen. Carlos Sainz wil het liefst “opschieten” met de onderhandelingen, wetende dat er meer coureurs zonder contract rondlopen.

LEES OOK: Verstappen snapt dat Ferrari Sainz offert: ‘Lijkt me redelijke inkopper’

In aanloop naar het raceweekend in Japan zei Carlos Sainz het volgende over zijn nieuwe contract. “Natuurlijk praat ik met een paar raceteams. Mijn management en ik moeten ons voorbereiden op volgend jaar, dus er zijn gesprekken met zowat iedereen.” Wanneer de drievoudig racewinnaar dan eindelijk zijn handtekening zet, is nog onduidelijk. “Er moeten een hoop details uitgewerkt worden om te kijken wat de beste opties zijn voor mijn toekomst.”

Als het aan Sainz ligt, is er binnenkort meer nieuws. “Het is tijd om een beetje op te schieten”, aldus de Ferrari-rijder. “Hopelijk kunnen we het zo snel mogelijk in orde maken.” Sainz werd onverhoopt de laan uitgestuurd door Ferrari, toen begin februari bekend werd dat Lewis Hamilton vanaf 2025 naar de scuderia komt. Voor Sainz zijn er gelukkig genoeg alternatieven. Mercedes en het toekomstige Audi/Sauber-project lonken, maar ook Red Bull sluit niet uit dat de Spanjaard in de toekomst een optie is. Sauber zou de coureur onlangs al een ultimatum hebben gesteld.

LEES OOK: ‘Audi-Sauber stelt deadline voor contract met Carlos Sainz’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)