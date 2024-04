In de persconferentie zitten ze gezamenlijk naast elkaar. Negen jaar geleden teamgenoten bij Scuderia Toro Rosso, nu rivalen. De een in het blauw van Red Bull Racing, de ander in het rood van Ferrari. Nog wel. In 2025 kan het wel eens heel anders zijn.

Skiën met de familie en sponsorverplichtingen: Max Verstappen vermaakte zich de afgelopen week prima in Japan. “Het is altijd leuk hier”, stelt de drievoudig wereldkampioen. Hij ‘geniet’ volgens eigen zeggen nu meer van het land, de cultuur en de mensen, simpelweg omdat hij er meer tijd voor heeft gehad. Na de race in Australië is hij aan de overkant van de wereld blijven hangen.

Verstappen koestert de herinneringen die hij aan Japan heeft, zoals zijn eerste Formule 1-trainingssessie in 2014, de wereldtitel die hij er in 2022 veroverde en het constructeurskampioenschap vorig jaar. Maar ook de band die hij met motorleverancier Honda heeft opgebouwd. “Ik zie nog al die lachende gezichten bij Honda na ons eerste podium en de moeilijke jaren daarvoor: geweldige herinneringen. Ik zal altijd een groot Honda-fan blijven.”

Luister naar Formule 1 Paddockpraat: ‘MotoGP spannender dan F1’

De Japanse motorleverancier stapt per 2026, wanneer het nieuwe motorenreglement zijn intrede doet, over naar Aston Martin. Red Bull gaat in samenwerking met Ford in eigen huis motoren ontwikkelen. Of dat met Verstappen als een van de twee coureurs zal zijn, is nog onzeker. Weliswaar staat hij tot 2029 onder contract bij de energiedrankenfabrikant, over zijn toekomst wordt al wekenlang gespeculeerd. Mercedes’ teambaas Toto Wolff heeft de rode loper al voor Verstappen uitgerold. Red Bulls technisch directeur Pierre Waché en adviseur Helmut Marko zijn wat hem betreft ook van harte welkom.

‘Ik hoop dat we bij elkaar blijven’

De interne machtsstrijd bij Red Bull, teambaas Christian Horner en de Thaise grootaandeelhouder versus de Oostenrijkse minderheidsaandeelhouder en diens adviseur Helmut Marko, heeft ook het team in twee kampen verdeeld. Ontwerper Adrian Newey wordt begeerd door zowel Ferrari als Aston Martin, kapitaalkrachtige teams. De pijlers onder het succes zouden op korte termijn weleens kunnen vertrekken.

Lees ook: Vergeten circuits: TI Aida, speeltuin voor de rijken der aarde

“Ik hoop dat we bij elkaar kunnen blijven. Maar als iemand weg wil, kun je dat niet altijd tegenhouden”, aldus Verstappen, die daarmee op alle geruchten rond Newey doelt. “Ik heb het er niet met hem over gehad, weet ook niet wat er speelt. Daar houd ik me ook niet mee bezig, heb geen zin alles daarover te lezen. Er zijn meer mensen die de auto snel maken, maar ik zou het fijn vinden als hij blijft in plaats van naar een ander team gaat. Want Adrian neemt natuurlijk wel veel kennis mee.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Datzelfde geldt, in mindere mate, voor Carlos Sainz, die na dit seizoen bij Ferrari moet plaatsmaken voor Lewis Hamilton. De Spanjaard, twee weken geleden winnaar in Melbourne, heeft de teams voor het uitkiezen. Een hereniging met Verstappen bij Red Bull, indien hij aanblijft, lijkt niet uitgesloten. “We praten met bijna alle teams”, aldus Sainz. “In de komende tijd moeten we kijken wat de beste optie is.”

Verstappen maakt zich geen zorgen over Sainz’ toekomst in de Formule 1. “Hij moet nu de juiste keuze maken waar hij wil zitten.” Verstappen snapt de keuze van Ferrari niet Charles Leclerc, maar Sainz te offeren de entree van Hamilton bij de Italiaanse renstal mogelijk te maken. “Dat lijkt me een redelijke inkopper. Charles werkt al zo lang met het team, heeft ook net een nieuw contract getekend.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Japan 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)