Google op het wereldwijde web naar Aida en je vindt vooral informatie over de gelijknamige musical van Elton John en Tim Rice. Of over de opera in vier akten van Giuseppe Verdi uit 1871. Voor het Japanse circuit waar in de jaren negentig tweemaal een F1-race werd gehouden moet je even doorzoeken. TI Aida stond vooral ook te boek als een geasfalteerde speeltuin voor de rijken der aarde.

Het huidige Okayama International Circuit werd in november 1990 geopend als Tanaka International Circuit Aida. Tanaka was de naam van de gefortuneerde eigenaar Hajime Tanaka, Aida een stad in de omgeving. In 2005 werd de naam gewijzigd.

Tanaka was een golfmagnaat en raceliefhebber (sinds een bezoekje aan de 24 Uur van le Mans) die met het circuit in eerste instantie rijke relaties en klanten een speeltuin wilde bieden, waar ze zich naar hartenlust konden uitleven met hun dure sportauto’s. Het prijskaartje voor een levenslang lidmaatschap van zijn exclusieve club bedroeg aanvankelijk zo’n 120.000 euro.

Toegang tot de Bugatti Bar in Tokio

Voor het lieve sommetje kreeg men naast toegang tot TI Aida ook allerlei andere privileges, waaronder een additioneel lidmaatschap van de Bugatti Bar, een exclusieve privéclub in Tokio. Tanake kreeg bij de totstandkoming van zijn plannen overigens financiële steun van enkele grote Japanse investeerders, waaronder Toyota en Nissan.

TI Aida was een heuvelachtige baan met onder andere een S-bocht (de Moss S, genoemd naar Stirling Moss) aan het begin en een lange haarspeldbocht aan het eind.

Tweemaal – in 1994 en 1995 – werd er een Formule 1-race gehouden, de Grand Prix van de Pacific. Beide races werden gewonnen door Michael Schumacher. Bij die laatste race verzekert de Duitser (foto boven) zich van het wereldkampioenschap. Een derde F1-race kwam op TI Aida er niet. De Japanse racefans moesten het vanaf dat moment verder doen met Fuji (in 2007 en 2008) en de jaarlijkse race Suzuka.

Na de F1 races keerde het circuit TI Aida grotendeels terug naar de functie die het voorheen had: een speeltuin voor de rijken. Pas in 2008 werd er weer een WK-race gehouden in een officieel FIA-kampioenschap, namelijk in het WTCC. Niemand minder dan Tom Coronel won er de tweede race van het weekend. Ook het WTCC verhuisde later naar Suzuka.

TI Aida Circuit