Reizigers naar Miami met een passie voor autosport moeten – als ze de kans krijgen – vooral even MOA Fine Art aandoen, gevestigd in de bekende Aventura Mall. MOA beschikt over een exclusieve en gevarieerde kunstcollectie, variërend van originele afdrukken van Michelangelo’s meesterwerken tot – ja, echt – de originele Ferrari V10-motor uit 1996 die toebehoorde aan Michael Schumacher.

Het roestvrijstalen motorblok, geleverd met echtheidscertificaat, dient als massieve houder onder een glazen koffietafel en is verlicht met meer dan honderd karaat robijnen.

“Het product gaat nog niet in de veilig, maar is wel te koop”, zo vertelt de Nederlandse Roos van Riesen, de marketing en sales directeur bij MOA Fine Art, die sinds november in Miami woonachtig is. Het prijskaartje? Voor 398.000 euro is-ie mee te nemen.

MOA heeft meer motoren van exclusieve automerken opgenomen in haar kunstcollectie, op originele wijze verwerkt in onder andere koffietafels en bureaus. Rondom de GP van Miami 2026 zal men zeker op één of andere manier zichtbaar zijn. ,,Daar wordt nu aan gewerkt”, aldus Roos van Riesen.

