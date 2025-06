Met zijn komst hielp Michael Schumacher dertig jaar geleden een worstelend Ferrari te transformeren tot dominante kracht in de Formule 1. Een voorpublicatie van een deel van het verhaal dat in de Classic Special van FORMULE 1 Magazine staat, met daarin betrokkenen aan het woord over de wederopstanding van Ferrari tussen 1996 en 2006, met dank aan ‘Schumi’.

In het hedendaagse, moderne onderkomen van bandenleverancier Pirelli zetelt Luca Colajanni in de Formule 1-paddoock. De Italiaan was een kwart eeuw geleden in de Schumacher-tijd nog directeur communicatie bij Ferrari. “Dit”, zegt hij anno nu, wijzend op zijn telefoon, “hadden we toen nog niet.” De PR-baas van Formule 1’s bandenpartner doelt op de sociale media en invloed ervan. “Michael zou dat helemaal niets hebben gevonden als hij nu nog coureur was.”

Hij schudt het hoofd. En dan tovert Colajanni een foto tevoorschijn. “Deze blijft voor mij speciaal”, klinkt het. Duidelijk zichtbaar is de hechte band en connectie tussen het tweetal in die tijd. “Daarom deel ik deze foto elk jaar wel een keertje, van Michael en mij, samen in de Ferrari-tijd.”

De inmiddels 57-jarige ‘Schumi’ mag dan al lang uit de Formule 1 verdwenen zijn, een legende blijft hij altijd en vergeten wordt de zevenvoudig wereldkampioen nimmer. Dat blijkt ook als je in de hedendaagse paddock mensen zoals Colajanni spreekt over de Duitser, diens invloed op de sport, op Ferrari ook vooral. En ja, zoals elke legende zijn er mensen die meer en minder met hem hebben dan anderen.

Dat Michael Schumacher sinds zijn tragische skiongeluk in 2013 in de anonimiteit voortleeft en niemand precies weet – of vertelt – hoe het met hem gaat, vergroot enerzijds de sympathie die er voor hem is. En anderzijds juist de mystieke sfeer die er volgens betrokkenen altijd al ietwat hing rond zijn persoon en vooral zijn privéleven. “Maar een goed mens, met een hart van goud; dat is hij altijd al geweest”, aldus Colajanni.

