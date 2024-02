De Formule 1-coureurs doen dit jaar 24 circuits aan, verdeeld over alle continenten, met uitzondering van Afrika. Het seizoen begint wederom met de Grand Prix van Bahrein. In de serie ‘Vergeten circuits’ gaan we terug in de tijd en laten we een aantal vergeten Formule 1-circuits de revue passeren. Vandaag: het circuit van Anderstorp.

In de geschiedenis van de Formule 1 heeft Scandinavië tal van succesvolle coureurs geleverd. Denk aan Ronnie Peterson, Jo Bonnier, Keke Rosberg, Mika Hakkinen, Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas. Als het gaat over circuits is Scandinavië nog altijd min of meer een blinde vlek. Anderstorp was in het verleden zes keer decor van de Zweedse GP, voor het laatst in 1978.

De Scandinavian Raceway, zoals de officiële naam luidt, werd vooral bekend als Anderstorp, de naam van het nabijgelegen dorpje, ruim honderd kilometer ten zuidoosten van Göteborg. Het circuit ligt pal naast het lokale vliegveld.

Peterson greep nipt naast zege in Anderstorp

De aanleiding voor de Zweedse GP was de entree van Ronnie Peterson in de Formule 1 in 1970 en zijn eerste successen. Bij zijn thuisrace in Anderstorp, in 1973, leek Peterson (foto boven) lange tijd op de zege af te stevenen. Een lekke band in de slotfase van de race zorgde er echter voor dat niet hij, maar McLaren-coureur Denny Hulme werd afgevlagd. Peterson reed in totaal 123 F1-races en boekte tien overwinningen.

Het draagvlak voor Formule 1 in Zweden verdween eind jaren zeventig door het dodelijke ongeval van Peterson in 1978 in Monza. Kort erna stierf bovendien het racetalent Gunnar Nilsson door kanker. Het circuit van Anderstorp is nog wel steeds in gebruik, maar de Formule 1 zal er voorlopig niet meer terugkeren.

De lay-out van het circuit in Anderstorp

