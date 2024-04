De Formule 1 is volgens Rob Kamphues te voorspelbaar geworden. De presentator en F1-liefhebber zegt in de podcast Formule 1 Paddockpraat dat hij tegenwoordig vaker op het puntje van zijn stoel zit bij de MotoGP en IndyCar. “Er moet iets veranderen in de sport om het spectaculairder te maken.”

“Ik vind dat ze naar een balance of performance moeten in de Formule 1”, oppert Kampues als oplossing. “Kijk, ik word een beetje moe van al die oude mannen die roepen dat dit nu eenmaal de Formule 1 is en dat het altijd zo geweest is zoals bij Hamilton, Schumacher, Senna en Prost. Maar dat waren andere tijden. De auto’s vielen toen vaker uit, races waren veel onvoorspelbaarder en de coureurs hadden vaker een teamgenoot die ertoe deed. Alleen bij Schumacher niet, maar toen liepen de fans ook massaal weg bij de Formule 1.”

“Het is vloeken in de kerk, maar ik merk dat ik meer op het puntje van mijn stoel zit bij de MotoGP. Daar kunnen er vijf een Grand Prix winnen. De F1 is in Amerikaanse handen en ze weten dat ze er een show van moeten maken, want in Amerika lopen de tribunes leeg. Ze moeten gewoon iets doen om het spectaculairder te maken.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast. Vanuit de redactie sluiten André Venema en Bas Holtkamp aan, mis het niet!



