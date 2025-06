Formule 1-eigenaar Liberty Media mag Dorna, de organisatie achter de MotoGP, officieel overnemen. In april 2024 werd de motorklasse voor een bedrag van 4,2 miljard euro verkocht, maar daarop maakte de Europese Commissie bekend dat het de deal eerst zou onderzoeken. Men vreesde dat Liberty Media te veel macht zou krijgen bij het leveren van uitzendrechten. De EU gaf maandag zonder bezwaren goedkeuring voor de overname.

“Afgaande op het verzamelde bewijs vindt de Commissie dat de bedrijven geen directe concurrenten zijn voor de uitzendrechten van sportbeelden”, aldus de Europese Commissie in een verklaring. In december ging een officieel onderzoek van start naar mogelijke schendingen van de EU-mededingingswetgeving. De Commissie vreesde dat Liberty Media een uitzendmonopolie zou creëren op de Europese markt – met de Formule 1 en de MotoGP zou het immers twee van de grootste raceklassen in handen hebben.

De Formule 1-behandeling

De Amerikaanse mediagigant hoopt het kampioenschap op de lange termijn dezelfde behandeling als de Formule 1 te geven. De koningsklasse van de autosport is – sinds de overname in 2017 – flink gegroeid in populariteit, en heeft daarbij ook belangrijke nieuwe afzetmarkten aangeboord.

“Er is een zeer grote en groeiende markt voor audiovisueel entertainment die veel verder reikt dan alleen sport”, liet een woordvoerder van Liberty Media eerder weten. “Deze transactie zal de concurrentiekracht van MotoGP in deze zeer competitieve markt vergroten.” Te midden van de ontwikkelingen rondom de MotoGP wordt ook gefluisterd dat Liberty Media de Formule 1 wil verkopen. Vooralsnog zijn het slechts geruchten, maar vanaf 2026 zou de sport opnieuw op de markt kunnen komen.

