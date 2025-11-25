Nu Liberty Media zowel de Formule 1 als de MotoGP in handen heeft, wordt steeds vaker gespeculeerd over nauwere samenwerking tussen de twee mondiale kampioenschappen. Zelfs een gezamenlijk raceweekend tussen Formule 1 en MotoGP wordt niet uitgesloten. Voorlopig blijft het toekomstmuziek, maar Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta staat wel open voor racen op beroemde Formule 1-stratencircuits.

Ezpeleta was afgelopen weekend aanwezig bij de GP van Las Vegas, het paradepaardje van FOM en Liberty Media. Het is het enige raceweekend dat volledig door de Formule 1 wordt georganiseerd. De Spanjaard was behoorlijk onder de indruk van het Amerikaanse racespektakel. Tegenover DAZN prees hij de organisatie: “Qua spektakel is het ongelooflijk wat ze hier doen.” Uiteraard werd hij gevraagd of de MotoGP ook ooit naar het hart van een grote stad zal komen. Ezpeleta benadrukte dat de veiligheid altijd leidend blijft, maar dat hij absoluut openstaat voor het idee.

Veiligheid voorop

“We hebben geen probleem met racen op stratencircuits”, stelde hij voorop. “We hebben alleen voldoende uitloopstroken nodig, en in Las Vegas is dat lastig. Maar er zijn zeker Formule 1-stratencircuits die we zouden kunnen gebruiken. Voor ons staat veiligheid voorop. Sinds we in 1992 de leiding over het kampioenschap kregen, is dat onze belofte aan de coureurs. Daar willen we niet op inboeten.”

Volgens Ezpeleta is MotoGP bovendien geen vreemde op stedelijke circuits. “Technisch gezien is Mandalika een stedelijk gebied, en daar racen we”, doelde hij op de Indonesische etappe van het MotoGP-kampioenschap. Mogelijk brengt de overname door Liberty Media straks meer stratencircuits met zich mee. Het competitieve aspect daargelaten, zorgen deze banen steevast voor meer spektakel en show. Races als Jeddah, Miami, Singapore en Las Vegas zijn inmiddels vaste waarden op de Formule 1-kalender. De MotoGP is al actief op vijf permanente Formule 1-circuits, te weten Qatar, Austin, Barcelona, Spielberg en Silverstone.

