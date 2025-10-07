Günther Steiner maakte in september de overstap naar de MotoGP. De voormalig Haas-teambaas nam als leider van een consortium het Red Bull KTM Tech3 MotoGP-team over. Hij fungeert als CEO van het team, terwijl zijn zakenpartner Richard Coleman aantreedt als nieuwe teambaas. Volgens Steiner is de MotoGP een ‘geweldige’ sport, waarin de rijders veel meer invloed hebben dan in bijvoorbeeld de Formule 1.

In gesprek met Lottoland ging Steiner dieper in op zijn voorliefde voor de MotoGP. “Het is een sport die ik altijd al leuk heb gevonden, juist omdat ze zo spannend is”, verklaarde hij. “Tijdens de races zit ik echt op het puntje van mijn stoel – je ziet daar puur talent aan het werk. In de MotoGP draait het sowieso veel meer om de coureurs dan in de Formule 1”, vergeleek Steiner de beide topklassen. “Technologisch gezien zijn de motoren echte monsters – de snelheden die ze halen zijn nauwelijks te bevatten. Ik heb altijd van de MotoGP gehouden, maar nooit de kans gehad om er zelf bij betrokken te raken. Nu deed die kans zich voor, en ik dacht: ‘Laten we het gewoon proberen.'”

‘MotoGP verdient een groter publiek’

Steiner heeft veel vertrouwen in de mogelijkheden bij Red Bull KTM Tech3. “In de MotoGP kan een onafhankelijk team gewoon kampioen worden”, verzekerde hij. “De wereldkampioen van vorig jaar reed niet voor een fabrieksteam van Ducati, maar op een privé-Ducati. Dat laat zien hoe open en competitief dit kampioenschap is. Als je goed werk levert, kun je winnen.” Volgens Steiner ligt daar ook een kans om het publiek verder uit te breiden. “De sport ís al geweldig, maar ik denk dat ze nog een veel groter publiek kan aanspreken. Een van de kansen die ik zie, is om deze ongelooflijke races naar nog meer mensen te brengen. Natuurlijk zal het drie tot vijf jaar duren om alles op te bouwen en echt voet aan de grond te krijgen”, voegde hij eraan toe. “Ik heb enorm veel respect voor de MotoGP. Er lopen hier geweldige mensen rond met jarenlange ervaring – en ervaring is iets wat je simpelweg niet kunt kopen.”

Tot slot vergeleek Steiner MotoGP-legende Marc Márquez met viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen. Beiden zijn volgens hem de absolute uitblinkers van hun generatie. “Marc Márquez en Valentino Rossi, dat zijn voor mij de allerbesten”, zei hij. “Marc is de Max Verstappen van de MotoGP – hij heeft gewoon dat beetje extra. En Valentino, die was uniek; een echt karakter, iemand die alles kon met een motor.”

