Na een uitdagend weekend in Singapore wil Lewis Hamilton benadrukken dat Ferrari wel degelijk vooruitgang boekt. De zevenvoudig wereldkampioen had onder de kunstlichten zicht op de vijfde plaats, maar strandde – mede door remproblemen en een tijdstraf – op een teleurstellende achtste positie. In een uitgebreid bericht op sociale media legt Hamilton uit dat Ferrari achter de schermen een duidelijke groei doormaakt.

In de slotfase van de GP van Singapore aasde Hamilton op Kimi Antonelli en P5. Door remproblemen verloor hij echter veel tijd en moest hij zijn zesde plaats afstaan aan teamgenoot Charles Leclerc. De Britse routinier kreeg tot overmaat van ramp ook nog een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij achter Fernando Alonso eindigde. Het onderstreept de vormdip waarin Ferrari verkeert in de tweede helft van het seizoen. Sinds de zomerstop heeft het team slechts zes punten meer gescoord dan Williams – een schril contrast met de ambities van de Scuderia.

Desondanks plaatste Hamilton na afloop van het weekend een dankbaar bericht op zijn Instagram-pagina. Door het overlijden van zijn hond Roscoe had de 40-jarige Brit al een emotioneel zware week achter de rug. “Na een heftige week voelt het goed om thuis te zijn”, schreef Hamilton. “Toen ik terugkwam uit Singapore had ik even de tijd om na te denken. De belangrijkste emotie die ik voel is dankbaarheid. De steun en liefde die ik heb ervaren sinds het verlies van Roscoe zijn een krachtige herinnering dat, zelfs als de dingen soms somber lijken, er nog altijd zoveel goeds in de wereld is. Je moet het alleen willen zien.”

‘Vooruitgang is niet genoeg’

Vooralsnog laat 2025 te wensen over, zowel voor Hamilton als voor Ferrari. De Scuderia heeft nog geen enkele Grand Prix gewonnen en de Britse stercoureur wacht nog altijd op zijn eerste podium. Toch ziet hij achter de schermen veel positieve ontwikkelingen. “De krantenkoppen vertellen maar één verhaal – een verhaal waarin we de dingen niet helemaal goed doen, of waarin het niet loopt zoals we willen”, lichtte hij toe. “De afgelopen maanden heb ik me juist gefocust op de andere kant van het verhaal; hoe dit team reageert als het tegenzit, hoe we weer opstaan en doorgaan.”

LEES OOK: Papaja-regels drijven Piastri naar de uitgang: ‘Hij kijkt al naar Ferrari’

“Singapore was het perfecte voorbeeld”, aldus Hamilton. “Onze strategie was goed, maar die remproblemen gooiden roet in het eten, net toen we momentum opbouwden. Nu gaan we terug naar de fabriek, trekken we lering uit deze race en bereiden we ons voor op de volgende. Ik ben echt trots op dit team en wil helpen de resultaten te behalen die zij én de tifosi verdienen. Ik zie de vooruitgang die we boeken en het harde werk dat in elke race wordt gestoken. Maar dit is Ferrari”, benadrukte Hamilton. “Vooruitgang alleen is niet genoeg. Om grootsheid te bereiken, moeten we blijven groeien en beter worden. Er is zoveel dat we samen kunnen bereiken – en als we voortbouwen op onze successen en de juiste dingen verbeteren, geloof ik dat we er zullen komen.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.