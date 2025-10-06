WK-leider Oscar Piastri zag zijn voorsprong tijdens de GP van Singapore opnieuw slinken. Met titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris op het podium kon de Australiër maar moeilijk meedelen in de titelvreugde bij McLaren. Het team greep immers niet in toen hij meldde dat Norris hem in de openingsronde té agressief had ingehaald. Naar verluidt bekijkt Piastri achter de schermen al of hij in de toekomst bij Ferrari terechtkan.

In een artikel voor het Zwitserse Blick neemt gerenommeerd Formule 1-journalist Roger Benoit de transfermarkt onder de loep. Waar de meeste coureurs al vastliggen voor het aankomende seizoen, zijn er ook nog wat stoeltjes te vergeven. Zo heeft Mercedes nog geen contracten uitgedeeld voor 2026. Toto Wolff onthulde na afloop van het raceweekend in Singapore wel dat zowel Russell als Antonelli ‘bevestigd’ zijn voor volgend jaar, maar een officiële bekendmaking laat nog op zich wachten.

Volgens Benoit vinden er voor de verre toekomst ook al gesprekken plaats. Bij titelhouder McLaren hebben beide coureurs een contract voor 2026, al loopt dat van Piastri na volgend jaar af. “Bij McLaren is alles duidelijk, beide coureurs blijven”, schrijft de Zwitser. “Toch heeft Piastri zijn oog al laten vallen op Ferrari voor 2027”, voegt hij eraan toe. De vraag is of er tegen die tijd een plekje vrijkomt bij de Scuderia. Charles Leclerc werd onlangs nog gelinkt aan een transfer, al is het ook aannemelijk dat Lewis Hamilton per 2027 met welverdiend pensioen gaat. Gezien zijn huidige prestaties bij Ferrari is zijn toekomst niet zeker.

