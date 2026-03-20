Günther Steiner was niet te spreken over de radioboodschap van Toto Wolff aan Kimi Antonelli na diens eerste F1-zege in China. De Mercedes-teambaas somde de bekende kritieken rond de jonge Italiaanse coureur op en vertelde trots dat hij al zijn critici de mond had gesnoerd. “Pure zelfpromotie”, aldus Steiner, die Wolff ervan beschuldigde dat zijn ego hem in de weg zat.

Antonelli won de afgelopen GP van China en werd daarmee de op één na jongste racewinnaar ooit in de Formule 1. Het record blijft in handen van Max Verstappen. In de cooldownronde stak Toto Wolff over de boordradio al de loftrompet over de Italiaan. “Hij is te jong, zet hem niet in een Mercedes, kijk naar alle fouten die hij al heeft gemaakt”, somde de teambaas de bekende commentaren over Antonelli op. “Goed gedaan, Kimi. Welkom bij de club van Mercedes-racewinnaars.”

Ego complex

In The Red Flags-podcast legde voormalig Haas-teambaas Günther Steiner uit dat hij gruwelde van deze uitspraken. “Oh, het was pure zelfpromotie”, lachte hij. “Ervoor zorgen dat iedereen weet dat je niets verkeerd hebt gedaan. Toto (Wolff, red.) zou dat niet nodig moeten hebben”, berispte hij zijn oud-collega. “Maar ik denk dat hij een beetje een complex heeft. Die jongen heeft net een Grand Prix gewonnen, dan hoef je dat echt niet meer uit te leggen. Iedereen gelooft het”, legde Steiner uit. “Je kunt het zien, je kunt het voelen, je kunt het horen. Je hoeft het niet aan iedereen te vertellen. En uiteindelijk was dit Antonelli’s verdienste, niet die van Toto. Dat moeten we respecteren.”

Desalniettemin legde Toto Wolff later tegenover de media uit dat het goed voelde om alle critici terecht te wijzen. “Als het misgaat, zijn er altijd mensen die zeggen: ‘Het was een slechte beslissing om Antonelli te laten promoveren, Mercedes heeft een te groot risico genomen'”, verklaarde hij tegenover de pers. “Het was nooit heel harde kritiek, want iedereen erkent Antonelli’s talent, maar toch is het fijn om op deze manier een beetje revanche te nemen”, grijnsde hij.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.