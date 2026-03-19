Mercedes heeft na twee Grands Prix voor het eerst sinds 2021 de leiding in het constructeurskampioenschap weer in handen. De Zilverpijlen hebben momenteel de dominantste auto van het veld, maar volgens Toto Wolff is het slechts een kwestie van tijd voordat zijn team daardoor in politieke spelletjes wordt getrokken. ‘Het is nog even afwachten welke politieke messen er tevoorschijn komen’, waarschuwt de Oostenrijkse teambaas.

Mercedes kent een vliegende start van het 2026-seizoen. Al twee keer sleepte de Duitse renstal een een-tweetje binnen, met afwisselend George Russell en Andrea Kimi Antonelli op de bovenste trede van het podium tijdens een hoofdrace. Alleen tijdens de sprintrace in China – gewonnen door Russell – werd Kimi Antonelli ‘slechts’ vijfde. Ferrari is het enige team dat af en toe in de openingsfase van races nog het gevecht met Mercedes kan aangaan, maar momenteel lijkt het Duitse team voor de rest van het veld een maatje te groot.

Teambaas Toto Wolff verwacht echter dat er ook nadelen zullen zitten aan de huidige dominantie van zijn team. “We hebben op dit moment een goede auto, waarmee we in staat zijn om te winnen”, vertelde de Oostenrijker in China. “Maar het is nog even afwachten welke politieke messen er de komende weken en maanden tevoorschijn komen.”

Hoewel Wolff niet vertelde wat hij precies bedoelde met ‘politieke messen’, spelen er momenteel een aantal zaken rondom Mercedes. Zo werd het team voorafgaand aan het seizoen al beschuldigd van het verhogen van de compressieverhouding tijdens races. De FIA voert vanaf 1 juni een tweede meting in om deze vermoedelijk gevonden maas in de wet van de Zilverpijlen tegen te gaan. Daarnaast is ook de nieuwe startprocedure een discussiepunt voor Mercedes. George Russell noemde Ferrari eerder nog ‘egoïstisch’ voor het tegenhouden van een reglementswijziging vanuit de FIA voor de racestarts.

