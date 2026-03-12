George Russell bestempelt indirect het team van Ferrari als ‘egoïstisch’. Volgens de coureur stond de FIA op het punt om de ‘eigenaardige regels’ omtrent de racestart aan te passen, maar kon het bestuursorgaan dit niet doen door verzet vanuit de Scuderia. ‘Zoals vaak gebeurt, hebben mensen egoïstische opvattingen en willen ze doen wat het beste is voor zichzelf’, aldus Russell.

George Russell pakte in Australië de eerste zege van het jaar, maar de overwinning kwam de Brit niet zomaar aanwaaien. Bij de start werd de Mercedes-coureur, vanwege een te laag batterijpercentage, meteen ingehaald door Charles Leclerc. Volgens Russell werkten de regels omtrent de racestarts averechts voor de meeste coureurs op de grid, maar niet voor Ferrari. Daarom zou de Scuderia een regelwijziging voor de startprocedure vanuit de FIA willen tegenhouden.

“Helaas is het zo dat wanneer je veranderingen wilt doorvoeren ten behoeve van de sport, teams met een concurrentievoordeel – zoals Ferrari op dit moment met de racestart – niet graag zien dat er iets verandert”, vertelt Russell aan Sky Sports F1. “Ik denk dat de helft van het deelnemersveld werd verrast door een eigenaardigheid in de regels voor de start van de race in Melbourne. Dat weten we nu, maar omdat sommige teams zich verzetten tegen verandering, zullen we er gewoon mee moeten leren leven.”

De ‘eigenaardige regel’ uitgelegd

De Mercedes-coureur legt uit dat de ‘eigenaardige regel’ te maken heeft met de laadlimiet voor de batterij. Per ronde is deze vastgesteld. “Het is een heel aparte regel, want de coureurs die in de voorste helft van het veld stonden, waren officieel al over het meetpunt heen en zaten officieel dus al in de eerste ronde”, legt Russell uit. “Bij de start in de formatieronde, gebruik je je batterij en laad je hem weer op. Dat telt mee voor de laadlimiet, de hoeveelheid energie die we tijdens een ronde mogen terugwinnen. De coureurs, die achteraan startten, deden hun oefenstart nog voor de start-finish – voor het meetpunt – waardoor de teller weer reset als ze daarover heenrijden en in feite de volgende ronde ingaan.”

De Zilverpijlen hadden voorafgaand aan de race niet met deze regel rekening gehouden, omdat ze tijdens de oefenstarts in Bahrein nog voor het meetpunt stonden. “Dus na onze oefenstart werd dat cijfer weer op nul gezet”, weet Russell nog. “Bij de start van de formatieronde startte ik vanaf pole position en gaf ik eerst gas. Ik laadde mijn batterij op, maar daarmee gebruikte ik al de helft van de energie die ik in die ronde mocht terugwinnen. Halverwege het rondje kon ik de batterij dus niet meer opladen.”

‘Sommige mensen zijn egoïstisch’

Volgens Russell heeft de FIA de mogelijkheid om de regel aan te passen, maar hebben ze daarbij wel instemming van de meeste teams nodig. “Je kan waarschijnlijk wel raden welk team daartegen is”, verwijst de Brit naar Ferrari. Hoewel de coureurs vanaf de GP China wel om de regels kunnen rijden, was het volgens de coureur makkelijker geweest als de FIA gelijk de laadlimiet kon afschaffen. “Maar, zoals vaak gebeurt, hebben mensen egoïstische opvattingen en willen ze doen wat het beste is voor zichzelf. En dat hoort bij de Formule 1. We zullen ermee omgaan en ik denk dat de starts in China veel beter zullen zijn.”

