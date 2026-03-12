Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur denkt dat het nog te vroeg is voor de Formule 1 om de gloednieuwe reglementen al aan te passen. De openingsrace in Australië kreeg van veel fans en kenners de kritiek te kunstmatig te zijn, nu er in de koningsklasse voor het eerst met een half elektrische krachtbron wordt gereden. Volgens Vasseur genoten de fans echter wel van met name de strijd tussen George Russell en Charles Leclerc om de leiding: ‘Dat heb ik nooit eerder meegemaakt’.

De nieuwe Formule 1-reglementen voor 2026 betekenen onder meer dat de koningsklasse momenteel voor het eerst met een voor vijftig procent elektrische krachtbron rijdt. Energiebeheer speelt daardoor een sleutelrol tijdens races. Voor veel coureurs, onder wie Max Verstappen en Charles Leclerc, gaat dat ten koste van het rijplezier uit de Formule 1.

Toch waarschuwt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur voor te vroeg het reglement alweer aanpassen. “Over het algemeen is het waar dat we voor het seizoen veel negatieve reacties, voorspellingen en dergelijke hebben gekregen”, zei de Fransman na de race in Australië. “We werden ook gedwongen om onze regels voor de eerste race al te wijzigen. Eerlijk gezegd denk ik dat het verstandig is om nu twee of drie races af te wachten. Het is niet omdat deze race erg goed was of dat alle races goed zullen zijn, maar ik denk dat het een zeer aangename verrassing was.”

‘Fans hebben genoten’

Ferrari-coureur Leclerc kende een wereldstart in Melbourne, en haalde al gauw polesitter George Russell in voor de leiding in de race. Een gevecht barstte vervolgens los tussen de twee coureurs. “Eerlijk gezegd heb ik in de eerste tien ronden van de race iets gezien wat ik de afgelopen tien jaar niet heb meegemaakt”, blikt Vasseur terug op de langdurige strijd.

“We moeten in gedachten houden dat het niet vanzelfsprekend is dat het elk weekend zo zal zijn. Maar ik denk dat het een zeer goede start was voor de sport; een zeer goede start voor de show en het spektakel. Ik denk dat de fans waarschijnlijk erg hebben genoten van de openingsfase. Laten we zo doorgaan en als we na een paar races op een bepaald moment moeten reageren, dan zullen we dat doen. Maar het zou een vergissing zijn om dat te snel te doen.”

