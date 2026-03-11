Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is blij met de ommekeer van Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur zei nog aan het einde van zijn teleurstellende debuutjaar bij Ferrari helemaal klaar te zijn met het seizoen, maar staat er na de GP Australië een stuk strijdlustiger bij. Hamilton was zelfs een van de weinige coureurs die genoot van de openingsrace, en dat vertaalde zich volgens Vasseur in een goed raceweekend: ‘Het is goed om twee auto’s te hebben die ook aan de top strijden’.

Lewis Hamilton kwalificeerde op de zevende startplaats in Melbourne, maar kon op de zondag drie plekken goedmaken. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen had er zelfs nog wel meer ingezeten, als de race nog een paar rondes langer had geduurd. “Nog één ronde en ik had Charles ingehaald”, zei een enthousiaste Hamilton zelfs na de race.

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was in zijn nopjes met de race van Hamilton in Australië. “Ik ben erg tevreden met de prestaties van Lewis dit weekend. Maar ik denk dat we moeten stoppen met te zeggen dat hij het ene weekend wel presteert en het andere weekend niet”, zei Vasseur na afloop tegen de aanwezige media. “Het is een sport, soms hebben we een goede sessie, soms niet. (Op zaterdag, red.), tijdens de kwalificatie, was ik eerlijk gezegd teleurgesteld als team. Vandaag ging het veel beter… Het hoort erbij.”

Op naar Shanghai

Hamilton delfde tijdens zijn debuutseizoen wel vaker het onderspit tegen zijn teamgenoot Charles Leclerc. Na succes tijdens de sprintrace in China zat er voor de wereldkampioen geen enkel tripje naar het podium meer in, terwijl de Monegask wel zeven keer op het ereschavot mocht plaatsnemen. Hamilton was echter in Melbourne bijna de enige coureur die ‘enorm genoot’ van de race, de eerste verreden met Formule 1-bolides die meer bij de rijstijl van de Brit zouden passen. “Het is goed om twee auto’s te hebben die ook aan de top strijden”, voegde Vasseur toe. “We weten dat we een zeer lange lijst met verbeterpunten hebben. Dat geldt voor ons, maar ook voor iedereen op de grid.”

“Dit is nog maar het begin van een nieuw tijdperk voor de Formule 1, met auto’s die heel anders zijn dan die waarmee we de afgelopen jaren hebben geracet”, zegt de teambaas ook in de voorbeschouwing op de GP China. “Dat betekent dat elke sessie een kans is om meer te leren over het beheer ervan, zowel wat betreft de afstelling als het energieverbruik. Er waren bemoedigende tekenen in Australië, maar het niveau is erg hoog en er is nog veel werk aan de winkel. In Shanghai willen we vooruitgang blijven boeken, gegevens verzamelen, gefocust blijven en een vlekkeloos weekend neerzetten, van start tot finish.”

