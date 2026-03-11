Lando Norris zag tijdens de race in Australië welk team de beste auto had, en volgens de wereldkampioen was het niet de renstal van racewinnaar George Russell. De Brit bestempelt de SF-26, de bolide van Ferrari, als ‘de beste auto’ van het huidige Formule 1-veld. ‘Hun bochtensnelheid is ongelooflijk’, complimenteert Norris de Scuderia.

Een jaar na zijn zege van de GP Australië in 2025, kwam Lando Norris afgelopen raceweekend als vijfde over de finishlijn. De McLaren-coureur zag een ‘pijnlijke’ achterstand op zowel Mercedes als Ferrari op het Albert Park Circuit. Hoewel het de Zilverpijlen waren die het eerste dubbele podium van het seizoen pakten, met een voorsprong van een ruime vijftien seconden op derde plaats Charles Leclerc, ziet Norris toch vooral een voordeel bij Ferrari.

‘Ferrari heeft de beste auto’

De McLaren-coureur deelde na de race zijn eerste indruk van de pikorde voor het nieuwe seizoen, en de plaats van McLaren binnen deze nieuwe verhoudingen. “We zijn duidelijk nog lang niet waar we moeten zijn. Maar waarschijnlijk nog meer vanuit het perspectief van de auto”, vertelde hij aan Sky Sports F1. “Ik denk dat de race goed liet zien dat we nog een lange weg te gaan hebben met de auto, een heel erg lange weg, en dat we nog veel werk te doen hebben. Het verbeteren van de auto is niet iets dat van de ene op de andere dag of in een week of twee weken kan gebeuren.”

“Ik weet niet wat het verschil was, vijftig seconden?”, vroeg Norris zich af. De coureur finishte bijna 52 seconden achter winnaar George Russell. “Bijna een seconde per ronde. Dus niet helemaal zo, maar je zou zeggen minstens vijf tienden tot zes tienden per ronde.” Volgens Norris is de oorzaak van de achterstand tweeledig. “Een deel daarvan is nog steeds het begrijpen van de krachtbron. Een deel ervan is gewoon een betere auto. Ik denk dat Ferrari, van wat we zien, duidelijk de beste auto heeft. Hun bochtsnelheden zijn ongelooflijk.”

Ook Red Bull sneller dan McLaren

Naast Ferrari en Mercedes ziet Norris ook hoe Red Bull een tandje beter is dan zijn eigen team McLaren. “Ik denk dat het heel duidelijk was dat Red Bull een stuk sneller was, alleen al omdat Max vanaf de laatste plaats kwam en ons bijna versloeg”, aldus de regerend wereldkampioen. Verstappen startte vanaf plek twintig aan de GP Australië. “Dus qua tempo was het niet de beste race, maar we hadden in het begin wat problemen met de auto. We hebben wat aanpassingen gedaan en dat heeft zeker verbetering gebracht.”

