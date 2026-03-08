Lando Norris ziet hoe zijn team McLaren de aansluiting bij de twee topteams van dit moment – Mercedes en Ferrari – is verloren. De regerend wereldkampioen komt tot deze conclusie na de GP Australië, waar er niet meer inzat dan een gevecht met Max Verstappen om de vijfde plaats. De Brit kon de Nederlander achter zich houden, maar dat was volgens Norris niet makkelijk: ‘Ik dacht halverwege de wedstrijd niet dat ik voor hem kon eindigen’.

Lando Norris stond in Melbourne aan de start van zijn eerste race als regerend wereldkampioen. De Brit mocht als zesde aan de race beginnen, en wist een plekje goed te maken. Daarbij had hij nog wel een behoorlijke kluif aan Max Verstappen, die met zijn voormalig titelrivaal nu vocht om een plek in de top-vijf. Norris baalt er zichtbaar van dat bij de MCL40 de competitiviteit van de voorganger vooralsnog ontbreekt.

“Het was moeilijk, om zo terwijl je racet dingen te leren begrijpen”, blikt Norris terug op zijn race in Melbourne, tegenover F1TV. “We hebben tijdens de race wel dingen geleerd. Aan het begin waren we behoorlijk langzaam, maar aan het einde ging het beter. In vergelijking met Max (Verstappen, red.) dan. Toch waren we niet eens in de buurt van de auto’s voor ons (Mercedes en Ferrari, red.).” Norris geeft toe dat hij tijdens de race niet eens durfde te hopen om voor Verstappen te eindigen. “We moeten de motor nog beter begrijpen. We zullen zien hoever we daarmee komen voor volgende week. Het is overduidelijk dat we de auto veel moeten verbeteren. Ik worstelde nog met de auto, dus we moeten kijken wat we kunnen verbeteren.”

‘Doet gewoon pijn’

Toch heeft Norris nog niet de hoop opgegeven en gelooft hij dat McLaren nog wel de aansluiting met de andere topteams kan vinden. “Het doet gewoon wat meer pijn na de afgelopen paar jaar”, geeft hij eerlijk toe. McLaren was tijdens het 2024- en 2025-seizoen het te kloppen team. “Ik ben blij voor George (Russell, red.), hij heeft goed werk verricht. Net als Mercedes en Ferrari. Ze hebben beter werk verricht dan wij. We moeten snel leren en de auto beter begrijpen, maar daar is wel wat tijd voor nodig. We doen ons best.”

