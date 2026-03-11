McLaren-topman Neil Houldey voorspelt dat er de komende races nog veel ‘werk aan de winkel’ is voor de Britse renstal. De MCL40 met Lando Norris achter het stuur finishte de GP Australië als vijfde, ruim 51 seconden achter winnaar George Russell. Volgens technisch directeur Houldey moet McLaren onder meer de grip in de bochten verbeteren: ‘De komende races zullen we ons hierop blijven richten’.

Meer dan de vijfde plaats van Lando Norris zat er voor McLaren niet in tijdens de GP Australië. Het is even wennen voor het team dat de afgelopen twee seizoenen bijna steevast meestreed voor de raceoverwinningen. Volgens de regerend wereldkampioen was het daarom ook ‘pijnlijk’ om het gat naar Mercedes en Ferrari te zien in Melbourne. De boodschap vanuit Norris is daarom duidelijk: de MCL40 moet nog verder worden verbeterd.

LEES OOK: Norris ziet achterstand McLaren op de topteams: ‘Dat doet pijn na afgelopen jaren’

Neil Houldey – technisch directeur bij McLaren – is het met de coureur eens. “We hebben veel gegevens verzameld en geanalyseerd op verschillende gebieden sinds de MCL40 in januari voor het eerst op het circuit verscheen”, legt de topman uit in de voorbeschouwing op de GP China. “De eerste race van het seizoen afgelopen weekend in Australië heeft het team nog meer waardevolle informatie opgeleverd, terwijl we onze reis van ontwikkeling en leren onder de nieuwe regelgeving voortzetten.”

‘Werk aan de winkel’

De MCL40 reed – net als de andere 2026-bolides – voor het eerst onder raceomstandigheden op het Albert Park Circuit. “We beseffen daardoor dat er nog veel werk aan de winkel is en we blijven hard werken om de prestaties van de krachtbron verder te verbeteren”, vervolgt Houldey. “Daarnaast besteden we ook extra aandacht aan zaken zoals het verbeteren van de grip in bochten. De komende races zullen we ons hierop blijven richten, terwijl we streven om maximale prestaties te halen uit onze huidige configuratie. Het team, zowel op het circuit als in Woking, levert veel inspanningen om de auto te ontwikkelen, maar we zijn ons ervan bewust dat het nog een paar races zal duren voordat we grote upgrades op het circuit kunnen doorvoeren.” De McLaren-topman hoopt dat de geleerde lessen uit Melbourne de Britse renstal helpen om in Shanghai competitiever te zijn.

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.