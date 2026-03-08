Lewis Hamilton heeft zijn strijdlust weer terug. De Britse coureur bestempelt zijn hele Australische Grand Prix-weekend als ‘sterk’, en zag zelfs bijna een einde aan zijn podiumdroogte bij Ferrari. Volgens Hamilton had hij nog maar ‘een of twee ronden’ nodig om zijn teamgenoot Charles Leclerc in te halen voor plek drie. Hoewel de Mercedessen vooralsnog te sterk lijken, is de wereldkampioen er ook van overtuigd dat Ferrari de strijd kan aangaan met de Zilverpijlen: ‘Ik geloof echt dat we het gat kunnen dichten’.

De podiumdroogte van Lewis Hamilton is nog niet voorbij. De Ferrari-coureur greep tijdens de openingsrace in Melbourne net naast het ereschavot, terwijl teamgenoot Charles Leclerc wel samen met George Russell en Andrea Kimi Antonelli een trofee in ontvangst mocht nemen. Ferrari kwam bij de start echter nog goed weg, maar verloor hun voorsprong op Mercedes toen ze besloten om Leclerc en Hamilton niet tijdens de Virtual Safety Car-periodes naar binnen te roepen voor een pitstop.

Hamilton kwam zo niet verder dan de vierde plek, maar houdt de hoop dat er toch meer inzit dit jaar. “Ik ben het hele weekend echt heel sterk geweest”, vertelt Hamilton aan Sky F1. “De kwalificatie liet niet echt het ware tempo zien. Ik denk dat we een paar problemen hadden tijdens de kwalificatie, waardoor ik verder achterop raakte dan ik had moeten zijn. Hoe dan ook, vandaag wist natuurlijk niemand van ons hoe het echt zou gaan, maar ik voelde me vanaf het begin geweldig en maakte aan het einde duidelijk een inhaalslag op Charles.”

‘Nog één rond en ik had Charles ingehaald’

De zevenvoudig wereldkampioen weet daarom zeker dat een podiumplaats er bijna voor hem had ingezeten in Melbourne. “Nog een paar ronden en ik had Charles ingehaald, dus misschien nog een of twee ronden”, vervolgt Hamilton. “Er zijn dus heel veel positieve punten, we hebben nog veel werk te doen om Mercedes in te halen, maar het is niet onmogelijk. Dus echt, bedankt aan iedereen in de fabriek, ik ben echt heel trots op het werk dat we hebben verricht. Maar we moeten nog steeds doorzetten en ons blijven inzetten.”

Mercedes zag er over één ronde wel sneller uit dan de Scuderia. Toch gelooft Hamilton dat zijn team de Zilverpijlen kan inhalen. “Dat is wat ik zei. Ik geloof echt dat we het gat kunnen dichten”, aldus de coureur. “Ik denk dat het niet gemakkelijk zal worden. We hebben nog veel werk te doen om het gat te dichten, want het is behoorlijk groot, vooral over één ronde. We moeten uitzoeken of het aan het vermogen of de batterij ligt, maar de auto is net zo snel in de bochten. Dus we moeten gewoon blijven pushen.”

