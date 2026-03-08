Charles Leclerc is zondagochtend als derde geëindigd tijdens de Grand Prix van Australië. De Monegask kon aan het begin van de race lang meerijden met winnaar George Russell, maar uiteindelijk moest hij de Brit en ook diens teamgenoot Antonelli voor zich dulden. “De derde plaats is het beste wat we konden doen”, concludeerde Leclerc.

Leclerc had een sterke start vanaf zijn vierde positie. Bij de start greep hij de leiding, daarna was het een tijdlang stuivertje wisselen met Russell. “Bij de start wist niemand wat we konden verwachten. Het startlicht ging snel uit, wat best uitdagend was”, zei Leclerc in zijn eerste reactie op de grid.

Over de race, zei Leclerc: “Het was een lastige race. Met het verdedigen weet je niet wanneer je batterij leeg is op het rechte stuk. Ik denk niet dat ik had kunnen winnen.”

