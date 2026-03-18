Toto Wolff snapt wel dat George Russell Max Verstappen kiest als zijn ‘ideale teamgenoot’. De Brit deelde voorafgaand aan de GP China deze keuze, en stelde dat hij het graag eens direct zou willen opnemen tegen de Nederlander. Volgens Wolff is dat niet alleen maar vanwege respect naar de wereldkampioen en ‘coureur van een hoog niveau’: ‘George wil laten zien dat niet Max de beste is, maar hijzelf’.

Max Verstappen en George Russell lagen in het verleden, op de baan en ernaast, wel eens vaker in de clinch. Zo barstte er eind 2024 nog een verbale strijd tussen de twee uit, na de gridstraf van de Nederlandse wereldkampioen in Qatar. Toch koos de Mercedes-coureur Verstappen als zijn ‘ideale teamgenoot’ in een recent interview met Tencent Sports. “Ik heb altijd gezegd dat ik graag teamgenoot van Max zou willen zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik met Lewis de kans heb gehad om het op te nemen tegen de beste coureur die de Formule 1 ooit heeft gekend”, zei Russell destijds. “Natuurlijk is Max nu een coureur van een ongelooflijk hoog niveau, en ik wil het graag tegen hem opnemen.”

‘George wil laten zien dat hij de beste is’

Ook Toto Wolff hoorde de uitspraken van zijn coureur, en denkt wel te weten waarom Russell de viervoudig wereldkampioen koos als ‘gedroomde teamgenoot’. “Ik denk dat George dat zegt omdat Max over het algemeen wordt beschouwd als de beste in de sport en George wil laten zien dat niet Max de beste is, maar hijzelf”, concludeert de teambaas tegenover verschillende Japanse media. “Ik houd me buiten deze discussie. We staan met George en Kimi nog maar aan het begin van het seizoen, en daar ben ik superblij mee.”

LEES OOK: Toto Wolff tempert titelgeruchten rond Antonelli: ‘Niet te hard van stapel lopen’

De afgelopen jaren maakte Wolff er geen geheim van graag Verstappen naar de Zilverpijlen te halen. Begin 2025 startte de Oostenrijker zelfs een charmeoffensief naar de Nederlander, al kreeg hij daar later spijt van. Verstappen heeft nog tot en met 2028 een contract bij Red Bull.

Lees hier alles over de GP Japan

