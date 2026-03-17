Mercedes-teambaas Toto Wolff wil de verwachtingen rond Kimi Antonelli temperen na diens eerste overwinning tijdens de GP van China. De 19-jarige Italiaan kwam vanaf poleposition als eerste over de eindstreep en werd daarmee de op één na jongste F1-winnaar ooit. Teamgenoot George Russell eindigde als tweede, waardoor de 28-jarige Brit een kleine voorsprong van vier WK-punten behoudt in het klassement.

Door de sterke seizoensstart wordt in de media al volop gesuggereerd dat Antonelli in 2026 direct kan meestrijden om de wereldtitel. Volgens Toto Wolff is het echter nog te vroeg om zulke conclusies te trekken. “We moeten niet te hard van stapel lopen”, merkte de Oostenrijker op in een uitzending van Sky Sports. “Uiteraard heeft hij een geweldige race gereden. George (Russell, red.) werd op zijn beurt geblokkeerd in de openingsfase, waardoor ze het nooit rechtstreeks tegen elkaar hoefden op te nemen.”

‘Laten ons niet meeslepen’

De Mercedes-teambaas benadrukte dat een jonge coureur tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen en dat pieken en dalen onvermijdelijk zijn. “Hij zal fouten maken en geweldige dagen hebben zoals vandaag, en dat alles zal er hopelijk toe bijdragen dat hij ooit wereldkampioen wordt”, voegde Wolff eraan toe. “Maar we moeten ons niet laten meeslepen door het wereldkampioenschap. Dat is niet goed voor hem en niet goed voor de verwachtingen die iedereen van hem heeft.”

LEES OOK: Aston Martin vraagt begrip van de media: ‘Het is voor de coureurs het zwaarst’

Ook Antonelli’s vader – die in dezelfde uitzending te gast was – probeerde de hype rond zijn zoon te relativeren. Hij wees op het belang van ervaring in de titelstrijd. “Eerlijk gezegd weet ik het niet, want Kimi is jong en ik denk dat hij op dit moment nog niet perfect is”, reageerde hij desgevraagd. “Hij is natuurlijk een goede coureur, maar ervaring is erg belangrijk en ik denk dat George een geweldige coureur is met veel ervaring. Het is moeilijk om hem te verslaan. Het kampioenschap is lang en Kimi heeft het in deze race goed gedaan, maar laten we niet vergeten dat George vastzat achter de Ferrari’s.”

Lees hier alles over de GP Japan

