Aston Martin heeft coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll nadrukkelijk in bescherming genomen na opnieuw een lastig raceweekend in China. De Honda-krachtbron bezorgt het team nog steeds hoofdbrekens, met name door de trillingen die ontstaan in de aandrijflijn. De moeizame seizoensstart leidt geregeld tot kritische vragen aan het adres van Alonso en Stroll, maar volgens topingenieur Mike Krack zijn zij in de eerste plaats ook slachtoffer van het gebrek aan competitiviteit.

Het afgelopen raceweekend in China was er voor Aston Martin één om snel te vergeten. Beide coureurs werden opnieuw geplaagd door hevige vibraties in de Honda-motor. Op beelden is te zien hoe Fernando Alonso op de rechte stukken zijn stuur moet loslaten om zijn handen te ontspannen. Uiteindelijk moest de Spanjaard zijn race voortijdig staken. Ook teamgenoot Lance Stroll haalde de finish niet, wat opnieuw een dubbele uitvalbeurt betekende voor de Britse formatie.

‘Het is voor de coureurs het zwaarst’

Topingenieur Mike Krack, die de afwezige teambaas Adrian Newey verving in Shanghai, deed na afloop een dringende oproep aan de media om rekening te houden met de situatie van de coureurs. “Voor hen is dit nog het zwaarst”, onderstreepte de Luxemburger. “Zij kunnen hier niets aan doen, maar staan elke week wel in de schijnwerpers en zijn verplicht de vragen van de media te beantwoorden. Ik begreep dat Lance (Stroll, red.) zaterdag al kortaf was in zijn interviews, maar probeer ook te begrijpen in wat voor situatie de coureurs zich nu bevinden.”

Volgens Krack moet niet worden vergeten dat de rijders onder grote druk staan terwijl het team probeert de problemen op te lossen. “Het is een sportwedstrijd en die is per definitie emotioneel”, legde de Aston Martin-topman uit. “En natuurlijk willen beide coureurs niet achteraan vechten, dus steken ze er zoveel energie in. Daarbovenop krijgen ze vragen die soms ongepast zijn. Ze blijven professioneel, maar uiteindelijk zijn het ook maar mensen. Houd dat alsjeblieft in het achterhoofd. Het is momenteel lastig, maar als we een beetje rekening houden met de coureurs, is dat beter voor iedereen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.